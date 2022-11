I tumori si possono "battere" anche con lo sport

La sedentarietà è un'emergenza mondiale: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità un terzo degli adulti nel mondo non raggiunge i livelli di attività fisica necessari a mantenere un buono stato di salute, una percentuale che sale ad oltre l’80% negli adolescenti. In totale sarebbero circa 1,4 miliardi gli adulti nel mondo a rischio di malattie perché non svolgono abbastanza attività fisica.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come la scarsa attività fisica aumenti anche il rischio di ammalarsi di tumore e come questo legame sia matematicamente certo per alcuni tipi di neoplasia e ancora oggetto di approfondimenti per altri.

Uno studio multicentrico che ha preso in esame un totale di ben 1.4 milioni di partecipanti e 186.932 casi di cancro pubblicato alcuni anni fa su Jama Internal Medicine, ha rilevato che le persone con livelli più elevati di attività fisica rispetto a quelle più sedentarie presentavano un rischio ridotto di malattia (con una percentuale variabile dal 10 al 42% in meno) in 13 diversi tipi di tumore.

Risultati particolarmente incoraggianti si hanno per le neoplasie del colon, della prostata, del polmone e dell’endometrio uterino, ma anche per il tumore al seno per il quale si è dimostrato che l’attività fisica praticata regolarmente (a qualunque età e indipendentemente dal peso corporeo) è anche in grado migliorare la tollerabilità dei trattamenti e di ridurre il rischio di ricaduta di malattia dopo una prima diagnosi di tumore.



Come agisce l’attività fisica

L'attività fisica potenzia il sistema immunitario, riduce l’aumento ponderale e la massa grassa, migliora le capacità coordinative, la flessibilità, forza la capacità cardiovascolare e respiratoria, mantiene una buona massa ossea, aumenta quella muscolare e riduce il rischio di rigidità articolare.

Inoltre, migliora la qualità della vita, motiva ad adottare comportamenti salutari, facilita il miglioramento e il recupero dell’autonomia, favorisce la socializzazione, riduce gli stati ansiosi e depressivi.

Sono stati messi in evidenza, inoltre, benefici sulla stanchezza cronica spesso legata al tumore, sugli effetti collaterali indotti da alcuni chemioterapici, sul deterioramento cognitivo, sulle artralgie indotte da terapie ormonali.

L’aumento del flusso di sangue ossigena i tessuti, facilitando anche la messa in circolo di sostanze antinfiammatorie naturali e permette anche di eliminare le sostanze tossiche.

Muoversi accelera il transito intestinale riducendo il tempo di contatto con l’intestino delle sostanze di scarto dell’alimentazione e riducendo in questo modo il rischio che eventuali composti tossici o mutageni danneggino le cellule.

L’accelerazione del tempo di transito del cibo nell’apparato gastroenterico è una delle principali ragioni per cui il movimento previene il cancro del colon. Una pratica sportiva costante e moderatamente intensa riduce la concentrazione di alcuni ormoni, tra i quali gli estrogeni, a cui sono sensibili alcuni tumori dell’utero e del seno. Inoltre l’attività fisica aumenta la sensibilità dei tessuti all’insulina e ne diminuisce il rilascio nel sangue, favorendo l’utilizzo immediato degli zuccheri.

L’insulina, pur essendo un ormone essenziale per l’organismo, se presente in concentrazione troppo elevata nel circolo sanguigno, stimola in modo eccessivo l’infiammazione e facilita la crescita dei tumori.



Quale e quanta attività fisica fare

Innanzitutto l’attività fisica non va necessariamente associata allo sport o alla palestra ma comprende tutto il movimento svolto in una giornata: le attività nel tempo libero, lo sport vero e proprio, le comuni faccende domestiche, il giardinaggio, il moto fatto per spostarsi e per compiere il proprio lavoro.

Le più recenti linee guida consigliano di svolgere settimanalmente almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata o 75-150 minuti di attività vigorosa, più esercizi per rafforzare i muscoli almeno due volte alla settimana.

La cosa più importante è però iniziare a cambiare lo stile di vita sedentario: alcuni benefici per la salute possono essere raggiunti anche con quantità di attività fisica minime (esempio 60 minuti alla settimana, aumentando gradualmente la durata delle sessioni) ma anche interrompendo frequentemente i periodi di sedentarietà con brevi pause attive ogni 30 minuti, alzandosi in piedi o facendo una breve camminata.



Come affrontare il programma

Prima di iniziare il programma di attività fisica, le persone con neoplasie devono essere valutate da un team multi-professionale (oncologo-ematologo, medico di medicina dello sport e dell’esercizio fisico, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, laureato in scienze motorie) per programmare l’attività fisica più adatta, evidenziare possibili controindicazioni all’esecuzione di alcune tipologie di attività, nonché definire gli obiettivi clinici che si vogliono raggiungere.

È fondamentale che il programma di attività fisica sia personalizzato sulla base del tipo di neoplasia, dello stadio clinico della stessa, delle condizioni e caratteristiche delle persone con neoplasie e di eventuali terapie farmacologiche o di radioterapia in atto. L’attività fisica può infatti essere svolta anche in corso di chemioterapia o radioterapia, ma è importante verificare la presenza di controindicazioni quali febbre, infezioni, anemia, fratture ossee.