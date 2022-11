Dieta varia, pochi zuccheri e alcol. Così le neoplasie fanno meno paura

Sedersi a tavola e mangiare è un gesto che cambia la nostra salute. Anche sul fronte del cancro. A spiegarci i motivi sono Daniele Del Rio, docente di Nutrizione umana, e Marcello Tiseo, docente di Oncologia medica, entrambi all'Università di Parma.



In che modo il cibo interagisce con il nostro organismo e aumenta o riduce il rischio di tumori?

I composti contenuti negli alimenti possono influenzare molto il funzionamento del nostro organismo. I nutrienti energetici (carboidrati e lipidi) ne modulano il metabolismo, i micronutrienti (vitamine e minerali) ne garantiscono il funzionamento partecipando a molte reazioni biochimiche che avvengono al suo interno. Esistono poi numerosi composti non-nutrienti negli alimenti, che possono impattare sul funzionamento del nostro corpo in svariate maniere. La dieta e i suoi componenti possono influenzare il rischio di cancro sia in termini negativi, quando, ad esempio, l'introduzione di nutrienti è molto sbilanciata o alcuni micronutrienti sono fortemente carenti, o positivi, quando la dieta è ricca in componenti in grado, tramite molti meccanismi (alcuni dei quali non ancora del tutto noti) di garantire un adeguato funzionamento delle nostre cellule. Va però ricordato che il cancro è sempre una malattia multifattoriale, che insorge per svariate combinazioni di condizioni, sia genetiche che legate allo stile di vita e all'ambiente che ci circonda.



È vero che bisogna evitare i picchi di insulina e gli stati infiammatori cronici?

Consumare una dieta che non porti a continui sbalzi di glicemia (e conseguentemente di insulina) è una scelta sana in qualunque condizione, in salute e in malattia. Non tutti i carboidrati sono ugualmente capaci di generare picchi di glucosio dopo un pasto e scegliere quelli che lo fanno in maniera più moderata è sempre l'opzione migliore.



Il ruolo dello zucchero e degli alimenti non raffinati.

Il termine «zucchero» è spesso male interpretato. Nel caso in cui lo si associ alla componente alimentare degli «zuccheri semplici», allora il loro consumo andrebbe limitato. Tuttavia, anche per evitare di sentire frasi come «la frutta fa male perché è piena di zuccheri», è giusto sottolineare che la matrice alimentare con cui gli zuccheri sono introdotti è molto importante. Un frutto è, di solito, ricco di fibra e di acqua ed ha, per questo motivo, una grande capacità di saziare e una bassa densità energetica. Questo garantisce che gli zuccheri che contiene siano introdotti insieme a molta fibra e inducano un ridotto desiderio di mangiare ancora. Se gli stessi zuccheri sono introdotti con una bevanda zuccherata, tutto questo ragionamento salta.



Come smaltire, attraverso il cibo, le sostanze tossiche per reni e fegato?

Sono proprio il fegato e i reni che si occupano di gestire le sostanze potenzialmente nocive che introduciamo con la dieta o nel contesto della terapia. Gli alimenti non hanno questo compito e il concetto, piuttosto frequente, di «dieta detox» non è altro che una bufala. Una dieta sana ed equilibrata, che segua il modello mediterraneo e le linee guida per una sana alimentazione, è perfetta in qualunque contesto.



L’alcol ha un ruolo nell’insorgere dei tumori?

Secondo il World Cancer Research Fund, non esiste una dose sicura di alcol nella dieta che non influenzi negativamente il rischio di tumore, per questo motivo, quando si parla di cancro, l'indicazione preventiva è sempre di non consumare bevande alcoliche.