Abbandonano rifiuti in strada: due multati a Roccabianca. Un arresto a Fidenza

Controlli sulle strade da parte della Compagnia Carabinieri di Fidenza ieri sera. Sono stati controllati complessivamente 140 automezzi; identificate 172 persone.

A Fidenza, un 28enne italiano è stato rintracciato, arrestato e portato in carcere a Parma in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione: deve scontare 2 anni e 4 mesi per rapina.

I carabinieri di Roccabianca hanno fatto due multe ad altrettante persone residenti in paese: i due sono stati scoperti mentre abbandonavano rifiuti in strada.

I carabinieri di San Secondo hanno denunciato un 36enne del luogo perché colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica (tasso 1,05 g/l), con il conseguente ritiro della patente di guida.