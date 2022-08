Successo per la fiera della fortanina e della spalla cotta: guarda chi c'era - Foto

Vivo successo, a San Secondo, per la 65esima edizione della Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo. La sagra ha richiamato, in questi giorni, un gran numero di persone. Ospite d’onore della manifestazione il presidente della Regione Stefano Bonaccini che, ricordando che la “Spalla di San Secondo è uno dei salumi più antichi che si conoscano” ha aggiunto: “Si pensi che la tradizione della preparazione e trasformazione della spalla del maiale è accertata già nell'anno 1170. Una manifestazione, giunta alla 65esima edizione, che promuove un eccellenza gastronomica del territorio e assieme ad essa, buona cucina, musica e comunità.

Assieme alla sindaca Giulia Zucchi e l’amministrazione comunale ho visitato l’imponente Rocca dei Rossi, maniero tardo-medievale che fa parte dell’associazione dei Castelli del Ducato. Ho promesso l’impegno della Regione per recuperare e restaurare la parte oggi inagibile della Rocca, affinché possa essere in futuro valorizzata e utilizzata appieno sia come attrattivita’ turistica e culturale, sia come sede di servizi pubblici per la comunità”. La fiera va avanti anche oggi e domani, lunedì 29 e martedì 30 agosto. Oggi, lunedì 29, intrattenimento musicale con Radio Bassa Parmense in piazza Mazzini e, dalle 19, cena con Truck food con Beer&Cocktail Bar a cura della Pro Loco e Fortana Experience a cura della banda <Vito Frazzi> in Piazza Mazzini; cena in piazzetta con la Trattoria Angedras in via Roma e intrattenimento con <Pensieri e Parole progetto acustico>.

Quindi, alle 22, spettacolo comico <IO Parlo Parmigiano> in Piazza Mazzini. Martedì 30, alle 19, intrattenimento musicale con Radio Bassa Parmense in Piazza Mazzini e cena con Truck food con Beer&Cocktail Bar a cura della Pro Loco e Fortana Experience a cura della banda <Vito Frazzi> in Piazza Mazzini; cucina tipica con la contrada Dragonda in piazza Martiri e intrattenimento con Dj set; cucina tipica con la contrada Trinità in via Garibaldi. Alle 21, proiezione di <Io c’ero>, memorie di un set cinematografico a San Secondo Parmense di Federico Rodelli; alle 22.30 concerto Divina in piazza Mazzini e alle 23.30, spettacolo pirotecnico nell’area Luna Park. Inoltre, fino a martedì 30, pesca di beneficenza e mostra di hobbistica in oratorio (dove si svolge anche la mostra <Serendipity> con opere pittoriche di Katia Bonella) e divertimento per tutti al luna park. Infine al <Sinfonia di sapori> (ex macello), fino al 3 settembre, mostra fotografica <Vivere il grande fiume> con visite dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.