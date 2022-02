Ecco 19 opportunità per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Impiegato back office e marketing

Società di mediazione e consulenza immobiliare ricerca una figura dedicata al back office e al marketing. Il candidato ideale possiede una formazione in ambito umanistico o marketing, ha una buona conoscenza del pacchetto office, parla una o più lingue straniere, ha competenze grafiche (uso pacchetti Adobe), si caratterizza per proattività e predisposizione a lavorare in team. La risorsa si occuperà della gestione dell'ufficio e della segreteria e del primo contatto con i clienti, tramite l'utilizzo di un gestionale dedicato. Nell'ambito del nostro progetto di sviluppo sarà coinvolta nella pianificazione e implementazione di strategie commerciali, nella redazione dei testi per la comunicazione aziendale attraverso canali digitali (social network e sito aziendale) e tradizionali (brochure, flyer e schede prodotto) e nell'implementazione delle campagne promozionali.

Sono richiesti:

- pacchetto office

- pacchetto adobe/canva

- lingua inglese

- automunito

● n° 2 agenti immobiliari

Società di mediazione e consulenza immobiliare ricerca professionisti da inserire in organico come agenti immobiliari. Ogni collaboratore si occuperà dell'acquisizione di nuovi immobili e clienti, per poi avere sempre maggiore autonomia e gestire in autonomia le trattative, sempre con il supporto dell’ufficio, e potrà beneficiare di un percorso formativo aziendale per rafforzare le competenze trasversali e settoriali. La figura ricercata è un buon comunicatore, ama lavorare in squadra e condividere target e obiettivi, è già insediata nel mercato di Parma, è automunita.

Compenso su base provvigionale, da concordare in base alle specificità di ogni figura. Abilitazione da agente immobiliare e precedenti esperienze nel settore sono ben accette, ma non indispensabili.

Gradita la padronanza della lingua Inglese, parlata e scritta.

- Pacchetto office

- Abilitazione da agente immobiliare

- Lingua inglese

- Automunito

● Consulente assicurativo

Siamo alla ricerca di talenti ambiziosi da avviare alla professione per iscrizione a corso di formazione a partire dal 14 febbraio 2022 e inserimento nel team Agenzia Mandataria Generali Italia. Preferibile pregressa esperienza in ambito commerciale/vendita di servizi; ottime capacità comunicative e forte orientamento agli obiettivi per sviluppo portafoglio clienti; automuniti.

● Addetto/a alla Manualistica Tecnica

Per importante realtà metalmeccanica a Montecchio Emilia si seleziona addetto/a alla Manualistica Tecnica. La risorsa selezionata verrà inserita in un contesto giovane e dinamico in continua crescita ed evoluzione.

Si richiede:

- Diploma/laurea ad indirizzo tecnico meccanico industriale

- Buona conoscenza del disegno tecnico e dei principali programmi di grafica

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Utilizzo del pacchetto office

Si valutano anche candidati con minima esperienza nel settore. Orario di lavoro: full time.

● Tecnico informatico per eventi Motor Sport

Cercasi tecnico informatico per gestione attrezzature tecnologiche durante eventi Motorsport (acquisizione dati autovettura, gestione cronometraggio, impianti di videoregistrazione on board). Tipo di contratto: chiamata (ideale per studente).

Requisiti richiesti: Conoscenze informatiche (medio livello), Competenze con apparati tecnologici (pc, videocamere, videoproiettori, tablet, sistemi crono) Lingua inglese (liv. basico) Disponibilità per trasferte di breve durata (Italia – Europa) Disponibilità almeno di 5/6 gg al mese Patente di guida grado B.

● Aiuto Cuoco

cercasi aiuto cuoco per locale in centro a parma. Disponibilità full time con almeno 4 anni di esperienza nel settore. requisiti: serietà, voglia di lavorare, flessibilità negli orari.

● Back office commerciale

La ricerca è urgente, con inserimento in stage retribuito. La risorsa dovrà coprire un ruolo commerciale, i compiti assegnati saranno:

- predisposizione di offerte commerciali

- relazione diretta con i clienti

- gestione dell'inserimento ordini

- relazioni con i fornitori

L'aspirante ideale ha una forte predisposizione all'attività commerciale e alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

● Apprendista estetista

Ricerchiamo apprendista estetista, anche con esperienza, che sia predisposta alla formazione sia in salone che in sedi aziendali. Predisposizione al lavoro in gruppo e alla relazione con i clienti.

● Onicotecnica specializzata

Ricerchiamo per collaborazione una onicotecnica possibilmente con partita iva.

Competente, che sappia fare semipermanente mani e piedi, semipermanente rinforzato e ricopertura/allungamento unghie con il gel

● Magazziniere

Azienda settore metalmeccanico selezione MAGAZZINIERE con sede di lavoro a Montecchio Emilia. La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione preferibilmente all'interno di Aziende metalmeccaniche ed è in possesso del patentino per l'utilizzo del muletto. Dovrà occuparsi del prelievo dei prodotti, eseguire attività di carico-scarico della merce e stoccaggio della stessa, picking, controllando la corrispondenza documentale. Gradita conoscenza e utilizzo di gestionale. Disponibilità immediata. offresi contratto full-time. Indispensabile essere automuniti.

● Nr. 1 Tecnico manutentore caldaie e ne.1 Apprendista

Consolidata azienda nel settore assistenza impianti termici, cerca nr. 1 tecnico manutentore caldaie per Parma e provincia, richiesta esperienza pregressa e nr.1 apprendista automunito. è previsto contratto a tempo indeterminato dopo un periodo di prova.

● Tecnico Commerciale

Agenzia di vendita Daikin per Parma e provincia, ricerca e seleziona con urgenza 1 Tecnico commerciale per sviluppo business prodotti ad alto contenuto tecnologico, presso studi di progettazione, imprese costruttrici, industrie etc.. Proposta: assunzione e rimborso spese (per auto personale); Percorso formativo tecnico in collaborazione con le aziende rappresentate e formazione commerciale/vendite; Inserimento in squadra affiatata e motivata. Richiesta: auto propria, diploma indirizzo tecnico, non occorre esperienza nel settore.

● Agente di commercio

azienda italiana leader nel settore della sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, cerca, per la filiale di Parma, una nuova risorsa da avviare alla carriera di agente di commercio attraverso la formazione e l'affiancamento continuo. Il ruolo dell'agente permette di acquisire un'identità professionale pur non avendo un'esperienza pregressa in questo campo. Stiamo cercando una risorsa determinata, che abbia voglia di impegnarsi, di imparare e di crescere in un gruppo di professionisti del settore. Offriamo: Formazione continua, minimo garantito, trattamento provvigionale tra i più alti livelli di mercato, premi al raggiungimento di obiettivi, pacchetto clienti consolidato e carriera professionale; Automuniti Buona padronanza della lingua italiana Residenti in provincia di Parma

● Magazziniere

Azienda giovane e dinamica, operante nel settore COMMERCIO, è alla ricerca per la propria sede di un MAGAZZINIERE. La risorsa individuata si occuperà della gestione e organizzazione del magazzino e della logistica. Mansioni: Stivaggio e prelievo merce; Preparazione ordini; Movimentazione merci; Controllo DDT (documenti di trasporto); Registrazione movimentazione merci in apposito software dedicato; Consegne attraverso furgoncino aziendale (patente B); Contratto: assunzione diretta da parte dell' azienda con contratto di apprendistato, dopo periodo di prova. Disponibilità: Full time dal Lunedì al Sabato; Luogo di lavoro: LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PARMA) Saranno considerati valore aggiunto esperienza pregressa nel ruolo e possesso di patentino per carrello elevatore in corso di validità. Verranno prese in considerazione soltanto candidature di persone che risiedono in zona e/o comunque non troppo distanti dal luogo di lavoro. Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77. Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004. Patente B e automunito. Età di apprendistato. Buona capacità di utilizzo del computer (uso del pacchetto OFFICE e della Posta elettronica). Ottima conoscenza della lingua italiana. Disponibilità ad eventuali straordinari.

● Account commerciale-agente di commercio

Importante Agenzia Pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, ricerca Account Commerciale-Agente, per importante testata Nazionale. Offre un percorso pensato su misura con affiancamento "on the job" in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista. La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio.Il candidato ideale dovrà:

- aver maturato esperienza pregressa nelle vendite, anche fuori dal settore richiesto e buona conoscenza del tessuto imprenditoriale;

- avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team

● Aiuto Casaro

Azienda agricola ricerca Aiuto Casaro. Principali mansioni da svolgere: raccolta del latte, lavoro in caseificio, movimentazione giornaliera forme e aiuto giro forme; Offre contratto full time.

Requisiti richiesti:

- Patente b e automunito

- Disponibilità 6 giorni a settimana, 8 ore lavorative su turni

- età 18-40 anni

- Residente in zona

● Operai/e di produzione e confezionamento alimentare

Azienda alimentare dalla buona solidità e ben radicata nel territorio, cerca personale da inserire nei reparti produttivi. offre inizialmente contratto a tempo determinato a chiamata. Requisiti richiesti: automunito e disponibilità a lavorare su turni.

● Collaboratrice/collaboratore scolastica-ausiliaria

Cerchiamo per la nostra Scuola Primaria Paritaria in Parma una figura di collaboratrice scolastica. Si richiede un’età minima di 21 anni, senso di responsabilità, capacità di stare in un contesto scolastico. Si offre un primo contratto a Tempo Determinato con la concreta possibilità di un Indeterminato dopo il primo anno.

● IMPIEGATA/O AMMINISTRAZIONE - 1 ADDETTA/O UFFICIO CONTABILITA’ - 1

CERCO IMPIEGATA/O AMMINISTRAZIONE ADDETTA/O UFFICIO CONTABILITA’

Richieste

- minima conoscenza della materia

- buon uso pc (office, word, outlook)

- serietà e volontà