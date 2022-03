Inaugurato l'anno accademico della nostra università - Video: la ministra: "Parma ha un'alta qualità didattica". Il rettore: "Ricerca ed educazione, baluardi di libertà"

"Parma ha sempre avuto molte eccellenze, ma anche avuto una qualità didattica molto alta per cui gli studenti sanno bene dove si iscrivono». E’ il giudizio di Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, oggi a Parma per l’inaugurazione dell’anno accademico del nostro ateneo. «L'università di Parma ha corsi innovativi e - ha concluso - garantisce anche un altissimo welfare studentesco. In più la qualità della vita di Parma rende questa università particolarmente attrattiva».

"Università, come ricerca ed educazione, uno dei baluardi fondamentali di libertà, in questo momento di preocupazione per ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa" ha commentato il Rettore Paolo Andrei.

In mattinata, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, ha aperto ufficialmente l’anno accademico 2021-2022 del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, attivato quest’anno con la collaborazione dell'Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.