Ecco 16 annunci per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Educatori

Ricerchiamo educatori con laurea L19 o titolo di studio idoneo conseguito entro il 31/05/2017.Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. ottima conoscenza lingua inglese.

● Cercasi Ingegnere Ambientale neolaureato

Giovane e dinamica azienda operante nel settore di macchinari per il recycling, cerca candidati senza esperienza ma con molta voglia di imparare per impiego che prevede lo svolgimento di molteplici funzioni (progettare e disegnare con AutoCAD, attività di segreteria, gestione noleggi ecc…). Si offre contratto di apprendistato.

Sono richiesti: buon utilizzo del software AutoCAD, patente di guida e conoscenza della lingua inglese. Non è necessaria esperienza pregressa nel settore.

Il candidato deve avere massimo 29 anni.

● Consulente assicurativo

Compagnia assicurativa, leader nel ramo assicurativo e previdenziale, seleziona candidati ambosessi da inserire nella propria struttura commerciale (full time). garantiamo formazione sul campo, possibilità di carriera ed assunzione a tempo indeterminato.Si richiede: diploma superiore o laurea. Automunito. propensione al lavoro in squadra.

● Geometra

Ricerchiamo 2 geometri da inserire nell'organico dell'ufficio tecnico con mansione di disegnatore progettista

E' necessario diploma di geometra e conoscenze utilizzo autocad.

Luogo di lavoro Baccanelli

● Operatore servizi per il lavoro

Per tirocinio extra curriculare retribuito di 6 mesi si ricerca giovane laureato (triennale o magistrale). Automunito. Preferibilmente curvatura management, risorse umane e orientamento, processi formativi. Predisposizione colloqui individuali e rapporti commerciali aziendali.

● Digital marketing manager

Selezioniamo neolaureato/a o diplomato/a con buone capacità nel digital marketing da inserire in modo stabile nel nostro organico. Chiediamo una buona conoscenza di base dell'argomento sulla quale costruire una solida formazione per lo sviluppo della nostra presenza web. Sede di lavoro Parma. Nessuna precedente esperienza lavorativa richiesta; anzi privilegiamo giovane appena diplomato o laureato con una buona base sull'argomento.

● Cercasi hostess / Assistente di pista

Il lavoro consiste nell'accogliere e seguire gli ospiti durante le varie fasi degli eventi, dall'accredito alla gestione dei turni di guida durante le attività dinamiche in pista.

Tipo di contratto: chiamata (ideale per studente)

- Conoscenza fluente della lingua inglese, la conoscenza di eventuali altre lingue (francese e/o tedesco) sarà considerato un plus.

- Aspetto curato, buona predisposizione al contatto con il pubblico, ottime doti organizzative e proattività.

- Patente di guida B (automuniti)

● Animatori turistici per hotel

FAI UN LAVORO DA SOGNO IN HOTEL DA 4/5 STELLE Chi siamo; Siamo una società che fornisce servizi di animazione ed intrattenimento per i più grandi colossi del turismo europeo. Diamo direttamente il nostro servizio a hotel e Resort; collaboriamo anche con Tour Operator leader del settore. Su di te: Sei una persona attiva, positiva e ti piace divertirti? Parli inglese almeno a livello scolastico e/o altre lingue straniere? Hai qualche talento nascosto come ballo e canto o esperienza in attività sportive e/o fitness? Se non hai esperienza... tu ci metti la grinta, noi ti diamo i mezzi per fare questo fantastico lavoro.

Leggi la NOSTRA PROPOSTA: COSA TI DIAMO: vitto e alloggio. STIPENDIO in base alle tue capacità. Possibilità di incrementare il tuo stipendio con merchandising e promozione. VOLO e trasporto dall'aeroporto fino alla tua destinazione in hotel. GRATIS una settimana di affiancamento per chi non ha esperienza. FESTE GRATIS in spieaggia e disco tutte le settimane. Contratto a norma di legge. Contribuzione previdenziale. ASSICURAZIONE contro gli infortuni. Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo determinato. Stipendio: €500,00 - €1.500,00 al mese!!! Opportunità di crescita professionale nella nostra agenzia!!!!! Solo per chi ha la cittadinanza europea!! Viaggia con Good Time ed avrai la possibilità di incontrare persone da tutto il mondo. Invia il cv e preparati ad un'estate da postare!

Cittadinanza europea

Conoscenza almeno scolastica della lingua inglese

● RICERCA EDUCATORI/OSS/ PULIZIE ONLUS, organizza da anni soggiorni sollievo per persone con disabilità.

Per il periodo 24 Aprile – 30 Aprile 2022 è alla ricerca di:

- Oss

- Educatori

Addetti alle pulizie

Massima serietà

Adattabilità

Predisposizione al lavoro con disabilità adulta

Condivisione camera con utenza disabile

Essere disponibile per l’intero soggiorno, si offre vitto-alloggio-adeguato compenso Sede di lavoro Bobbio

● Cercasi Apprendista Barista

Cercasi Apprendista Barista, tempo pieno: 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (turni settimanali 6:30/14:30 - 11:30/19:30) Giorni di riposto: sabato, domenica e festivi Si richiedono serietà, affidabilità e impegno.

● Autista per consegna bevande Ditta di distribuzione bevande cerca 1 autista con patente B per consegne su Parma e Provincia. Part.Time dal lunedì al venerdì Richieste: Patente B, residente a Basilicanova o Parma. Gradita, ma non indispensabile, pregressa esperienza guida furgoni.

● Trattoria cerca cameriere/a anche prima esperienza automunito. Richiesta persona disposta ad arricchire la sua esperienza professionale

● Magazziniere / addetto alla produzione

Azienda distributrice di articoli personalizzatiI, è alla ricerca per la propria sede di una figura da inserire nel comparto MAGAZZINO/PRODUZIONE.

Più nello specifico la risorsa sarà addetta al Magazzino, contestualmente opererà come AIUTO alla gestione e all'utilizzo del Plotter da Stampa e Taglio, della Termopressa e della Macchina Ricamatrice. La mansione prevede anche un lato operativo di utilizzo delle macchine.

Inizialmente in affiancamento, per poi acquisire totale autonomia. La finalità è quella della stabilizzazione con possibilità di crescita.

Ruolo in Pigreco:

Addetto Produzione: gestione del magazzino e tutti gli ordini di personalizzato dalla A alla Z. Questo include: allocazione e smistamento merci in ingresso, stampa dell'abbigliamento e accessori con loghi societari, picking & packing etc. Nei periodi di alta stagione il lavoro include il coordinamento del personale a supporto della produzione.

Preferibile, ma non indispensabile, maturata esperienza nel settore grafico e/o fotografico e passione nella mansione

Desideriamo incontrare candidati affidabili, appassionati del proprio lavoro e desiderosi di inserirsi in contesto produttivo in continua crescita.

POSSIBILE CRESCITA DI RUOLO DOPO PERCORSO FORMATIVO.

Caratteristiche dell'offerta

• Contratto: assunzione diretta da parte dell'azienda , dopo primo periodo conoscitivo, finalizzato a Contratto di Apprendistato.

• Disponibilità: Full time dal Lunedì al Sabato

• Luogo di lavoro: LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PARMA)

Saranno considerati valore aggiunto esperienza pregressa nel comparto GRAFICO.

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77.

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004.

Verranno prese in considerazione soltanto candidature di persone che risiedono in zona e/o comunque non troppo distanti dal luogo di lavoro.

Carattere ordinato ed intraprendente

Ottima manualità e senso pratico

Attitudine al lavoro di squadra e all'apprendimento

Età di apprendistato

Buona capacità di utilizzo del computer (uso del pacchetto OFFICE, in particolare EXCEL, e della Posta elettronica)

Ottima conoscenza della lingua italiana

Disponibilità ad eventuali straordinari

Patente B e automunito

AGENZIE PER IL LAVORO

- ANNUNCI EUROFIRMS

Eurofirms srl, Agenzia per il lavoro, per azienda metalmeccanica del territorio sta ricercando:

30 ADDETTI/E ALL’ ASSEMBLAGGIO

Le risorse si occuperanno dell’assemblaggio meccanico di pezzi meccanici. Requisiti richiesti:

● Esperienza pregressa di almeno 6 mesi nel montaggio meccanico;

● Capacità di utilizzo dei principali strumenti da banco, quali avvitatori, chiavi inglese e trapani;

● Flessibilità oraria e disponibilità immediata;

● Disponibilità ai 2 turni 6-14 14-22, che potrebbero essere implementati nei prossimi

Si offre iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione

Orario di lavoro: Full time (8-17) Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)

2 MAGAZZINIERI

Le risorse si occuperanno di fare movimentazione manuale dei carichi. Si tratta di un’attività

stancante fisicamente.

Requisiti richiesti:

● Ottima manualità;

● Resistenza allo sforzo fisico;

-Esperienza pregressa in attività di movimentazione carichi o di facchinaggio;

● Flessibilità oraria e disponibilità immediata;

● Disponibilità ai 2 turni 6-14 14-22, che potrebbero essere implementati nei prossimi mesi;

● Automuniti;

● Ottima conoscenza della lingua

Si offre iniziale contratto in somministrazione scopo assunzione Orario di lavoro: Full time (8-17)

Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)

10 Operatori o operatrici call center inbound

Le risorse si occuperanno della ricezione di chiamate in ingresso da parte di potenziali clienti interessati ai prodotti. Il loro compito sarà quello di fornire delle prime informazioni circa i prodotti e, in caso di reale interesse da parte dei clienti, di fissare degli appuntamenti ai tecnici incaricati a fare il sopralluogo per fornire le migliori soluzioni possibili.

Requisiti richiesti:

● Esperienza pregressa come operatore o operatrice call center;

● Ottime doti comunicative e capacità di ascolto;

● Disponibilità a lavorare in team;

● Ottima conoscenza dei sistemi informatici;

● Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al venerdì dalle 00-19.00 e il sabato 9.00- 15.00;

Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 settimana con proroghe e possibilità di stabilizzazione

Orario di lavoro: Full time 40 h o part time 36 h su turni Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l'informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 Aut. Min. Prot. N. 1207 - SG del 16/12/2004