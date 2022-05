Campionati nazionali universitari: dall'Ateneo “in bocca al lupo” agli studenti atleti del Cus Parma - Foto

Saranno oltre 90 gli studenti atleti del CUS Parma che dal 13 al 22 maggio parteciperanno ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) a Cassino: giovani che terranno alti i colori dell’Università di Parma in una manifestazione che ha sempre riservato grandi soddisfazioni al CUS Parma e all’Ateneo. Gli atleti sono infatti studenti, rappresentano l’Università di Parma e ne portano i colori.

Oggi parte della rappresentativa CUS è stata ricevuta in Ateneo, nella Corte della Sede centrale, per il tradizionale “in bocca al lupo” e la foto di gruppo prima della partenza.

Ad accogliere la delegazione, guidata dal Presidente Michele Ventura, è stato il Rettore Paolo Andrei.

All’appuntamento hanno partecipato anche il Segretario generale del CUS Parma Luigi Passerini, capo delegazione a Cassino, e, tra gli atleti, l’olimpionica Sara Fantini (lancio del martello) e Riccardo Orsoni (atletica, nazionale azzurro nella marcia).

Ai CNU, che prenderanno il via con la cerimonia d’apertura sabato 14 maggio, il CUS Parma comincerà le gare cimentandosi nel karate. Da lunedì atteso ritorno del volley femminile targato CUS Parma, assente nelle ultime edizioni; nella stessa giornata al via anche il torneo di tennis. Sempre martedì e mercoledì scendono in campo i big del calcio, sempre a medaglia nelle ultime 9 edizioni. Il CUS darà battaglia anche nella scherma, con 4 atleti. Mercoledì e giovedì invece spazio al rugby a 7, con girone di qualificazione e poi le finali: il CUS, che in questa disciplina ha sempre fatto incetta di medaglie, si presenta con notevole ricambio di giocatori rispetto alle ultime edizioni. Si dovrà infine attendere l’ultimo week-end per le due discipline che hanno regalato le maggiori soddisfazioni al Cus Parma: atletica e judo.