Inserto Scuola-Università: Heart Beats Music Contest: il futuro in dieci canzoni

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola Università. Questa settimana spazio a Heart Beats Music Contest, il progetto di Respira con il cuore: una piazza Ghiaia gremita di studenti per ascoltare le 10 canzoni scritte dai ragazzi. E ancora una volta è la musica a dare coraggio ai giovani. Al Magnaghi di Salso invece torna il concorso Barilla <Dove c'è sugo c'è pasta>: gli studenti hanno realizzato un pesto e un ragù davvero creativi. Per l'Università, via agli Aperitivi della conoscenza all'Info Point nel sottopasso del Ponte Romano. E ancora i 30 anni dalla strage di Capaci: lunedì 23 maggio incontro in prefettura con l'Osservatorio della Legalità.