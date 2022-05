Ecco 26 offerte per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Disegnatore AutoCAD/progettista

Azienda consolidata nel settore e attiva da oltre 15 anni ricerca disegnatore/progettista AutoCAD per mansione di realizzazione di disegni, per produzione, analisi e computi. Non è richiesta esperienza lavorativa e si offre contratto full time di apprendistato. requisiti richiesti:

● Conoscenza AutoCAD

● Nessun titolo di studio specifico richiesto

● Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

● Massimo 30 anni

● Automunito

● N.1 MAGAZZINIERE/ADDETTO ALLA PRODUZIONE

RICERCHIAMO GIOVANE VOLENTEROSO/A ADDETTO AL MAGAZZINO E ALLA PRODUZIONE DA INSERIRE IN APPRENDISTATO/SOMMINISTRAZIONE. SI RICHIEDONO BUONE CAPACITà COMUNICATIVE E RELAZIONALI, OTTIME CAPACITà ORGANIZZATIVE.

● Stage retribuito per studio legale

Studio legale con sede a Parma cerca laureati/e laureandi/e in giurisprudenza per stage retribuito e finalizzato ad assunzione per apprendistato. Lo studio cerca anche avvocati per collaborazione.

E' richiesto:

- laurea in Giurisprudenza

- Frequentazione corso di Laurea in Giurisprudenza

- Avvocati iscritti all'albo.

● Figura per attività di segreteria/amministrazione/gestione clienti

Azienda consolidata nel settore e attiva da 15 anni ricerca figure per gestione contabile, gestione clienti e attività di controller. Contratto full time di apprendistato.

Requisiti richiesti:

• Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office

• Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

• Massimo 30 anni

• Automunito/a

● Educatori professionali

Ricerchiamo Educatori Sociopedagogici per servizi di integrazione scolastica e interventi domiciliari su Parma e provincia. Gli interessati possono inviare il proprio CV specificando il Rif. EP/INTEGR. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). Contratto di lavoro: Part-time, Tempo determinato

Si richiedono:

● possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti (laurea in Psicologia, Scienze Sociali..)

● esperienza anche minima nel ruolo e predisposizione alla tipologia di utenza

● disponibilità ad un contratto part time

● indispensabile possesso dell'auto

● OSS qualificati

Siamo alla ricerca di Operatori socio-sanitari da impiegare in strutture residenziali o su servizi domiciliari in provincia di Parma.

Requisiti richiesti:

- possesso del titolo di qualifica OSS

- disponibilità a lavorare su turni

- possesso di auto propria

● Digital marketing manager

Selezioniamo neolaureato/a neodiplomato/a con buone capacità in comunicazione, gestione profili social e digital marketing da inserire in modo stabile nel nostro organico. Chiediamo una buona conoscenza di base dell’argomento sulla quale costruire una solida formazione per lo sviluppo della nostra presenza web. Sede di lavoro Parma. Requisiti richiesti: Nessuna precedente esperienza lavorativa richiesta; anzi privilegiamo giovane appena diplomato o laureato con una buona base sull’argomento.

● Collaboratore/trice esperto in contabilità

Cercasi collaboratrice/collaboratore per inserimento all’interno organico di uno Studio Professionale, esperta/o in contabilità ordinaria, bilanci e dichiarativi. Preferenza utilizzo gestionale TeamSystem. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

● 2 consulenti

Società di consulenza direzionale di Parma, si occupa di progetti presso i Clienti per migliorare i processi operativi e per l’innovazione digitale dei sistemi informativi. Ricerchiamo neodiplomati/o con esperienza 1-2 anni da assumere a tempo indeterminato da affiancare ai nostri Project Manager per realizzazione di progetti presso i nostri clienti. in possesso del Diploma con indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA).

● Tecnico grafico multimediale

Azienda in Parma ricerca 1 tecnico grafico-multimediale da inserire nel proprio organico nell'ambito di un piano formativo di crescita. Il candidato si occuperà di montaggio video, grafica multimediale e web, creazione di fotogallery.

E' richiesta la conoscenza delle tecniche di montaggio video, grafica multimediale e web, registrazione video, trattamento file audio.

● Addetta al ricevimento in Hotel

Cercasi n. 1 Addetta al Ricevimento Hotel disponibilità immediata; Luogo di lavoro Sala Baganza per i turni diurni, festivi compresi, periodo estivo compreso. Possibilmente con esperienza maturata, diversamente con voglia di imparare. è richiesta la conoscenza della lingua inglese e automunito/a.

● Addetta al ricevimento in Hotel (Parma e Sala Baganza)

Cerchiamo: n.1 Addetta al ricevimento Hotel disponibilità immediata. Luogo di lavoro Parma o Sala Baganza. Si offre lavoro su turni, festivi compresi e periodo estivo compreso. Possibilmente con esperienza, diversamente con voglia di imparare. Conoscenza della lingua inglese e automunita.

● Personale di sala e cucina

Il Barino di Parma seleziona personale di sala (camerieri) e cucina (cuoco e aiuto cuoco).Richiesta massima serietà, disponibilità nel weekend, flessibilità di orari e minimo di esperienza.

● 2 Estetiste e nail artist esperte

Sinapsi Group Srl, per centro estetico all'avanguardia per la cura della persona, presente nel quartiere crocetta di Parma, ricerca:2 ESTETISTE ESPERTE e Nail Artist. Le figure saranno inserite in un centro di bellezza all'avanguardia dove operano anche altri professionisti, quali parrucchieri, massaggiatori, nutrizionisti, per fornire al cliente un servizio completo per la cura della persona. Offresi: contratto da dipendente a tempo determinato finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato.cerchiamo 2 figure professionali specializzate ed automunite nel ruolo di estetiste e nail artist, con pregressa esperienza di almeno 5 anni, capaci di coordinare un gruppo di lavoro.

● 2 Parrucchiere/a Esperto/a.

Sinapsi Group Srl, per centro benessere dedicato alla cura della persona, presente nel

quartiere Crocetta di Parma, ricerca: 2 Parrucchiere/a Esperto/a. Le figure saranno inserite in un centro altamente specializzato dove operano professionisti quali estetiste, massaggiatrici, nutrizionisti, per fornire al cliente un servizio completo per la cura della persona. Offresi: Contratto da dipendente a tempo determinato finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Cerchiamo due figure professionali specializzate ed autonome nel ruolo di parrucchieri/e, con pregressa esperienza di almeno 5 anni in taglio, piega e trattamenti vari.

apl adecco

OFFERTE DI LAVORO

• Magazziniere-Carrellista

Hai il patentino del carrello elevatore? Per Casappa spa ricerchiamo magazzinieri con esperienza che operino su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione.

• Operai cartotecnici

Hai esperienza in ambito produttivo? Ricerchiamo per Sandra Spa, azienda cartotecnica della provincia di Parma, operai turnisti addetti alle linee di produzione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta e percorso di crescita.

• Operai/e generici

Hai esperienza su linee di produzione? Ricerchiamo per diverse aziende del territorio operai/e da inserire con contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali.

• Addetti/e montaggio meccanico

Hai buona manualità? Per Casappa spa ricerchiamo diverse figure da inserire nel reparto montaggio e collaudo. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali, si offre contratto iniziale a termine con ottime possibilità di stabilizzazione.

• Addetti scatolificio

Hai esperienza su linee di produzione automatizzate? Ricerchiamo operatori addetti al reparto scatolificio su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta.

• Addetti vendita GDO

Hai voglia di metterti in gioco nel mondo della GDO? Per azienda italiana leader nel settore, ricerchiamo risorse, anche senza esperienza, da inserire nei vari reparti dei punti vendita di Parma. Si offre contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga.

- Addetto panetteria full time

- Addetto gastronomia full time

- Addetto gastronomia part time

- Scaffalista full time

• Sales Assistant part time

Hai un forte interesse per il mondo delle vendite e sei alla ricerca di un impiego che valorizzi le tue doti commerciali? Per multinazionale del settore retail ricerchiamo risorse da inserire come Sales Assistant per il punto vendita di Parma.

• Addetto punto ristoro part time

Sei un appassionato del mondo della ristorazione e ti piacerebbe poter lavorare in un contesto innovativo? Per multinazionale del settore retail ricerchiamo risorse da inserire come Addetti punto ristoro per il punto vendita di Parma.

Annunci Agenzia per il Lavoro

● Addetto alle pulizie

Azienda per il lavoro, filiale di Parma, ricerca per importanti aziende del territorio ADDETTO/A alle pulizie su Parma e Reggio Emilia.

Il candidato si occuperà di pulizie presso attività commerciali, uffici, condomini, aziende, hotel e ristoranti.

Requisiti:

- disponibilità oraria 7 giorni su 7 con un giorno di riposo settimanale

- disponibilità a lavorare al mattino a partire dalle ore 5.00 o dalle ore 6.00

- precisione e cura del dettaglio

- preferibile ma non necessario aver maturato una pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Parma e provincia – Reggio Emilia e provincia

Orario di lavoro: part-time 15/20 ore settimanali

Si offre contratto di somministrazione, con prospettiva di proroghe.

Gli annunci si rivolgono a candidati dell'uno o dell'altro sesso (art. 27, comma 5, D.lgs 198/06).

● Scaffalista settore GDO

Il candidato si occuperà della movimentazione merci all'interno del supermercato e dell'allestimento degli scaffali.

Requisiti:

- buone doti relazionali, capacità di lavoro in gruppo

- flessibilità a lavorare in più reparti

- gradita esperienza pregressa nella mansione presso la grande distribuzione.

Luogo di lavoro: Parma

Orario di lavoro: part-time 20/30 ore settimanali, 6 giorni lavorativi e un giorno di riposo a rotazione.

Si offre contratto di somministrazione, con prospettiva di proroghe.

Gli annunci si rivolgono a candidati dell'uno o dell'altro sesso (art. 27, comma 5, D.lgs 198/06).