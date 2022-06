14 giugno: presentazione della squadra e della nuova vettura elettrica dell’Unipr Racing Team

Saranno presentate martedì 14 giugno la squadra e la nuova vettura elettrica di Formula SAE sviluppata per la stagione 2022 dall’UniPR Racing Team, la “squadra corse” dell’Università di Parma composta da studentesse e studenti.

La presentazione, a inviti e chiusa al pubblico, si svolgerà a partire dalle 19.30 all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari.

Il Team, insieme alle figure dell’Ateneo rappresentative del progetto, svelerà al pubblico la vettura, illustrando i progressi e le migliorie tecniche integrate nel corso dell’ultimo anno. Sarà inoltre effettuata una breve dimostrazione dinamica della monoposto in pista. Al termine sarà possibile scendere in pista per vedere da vicino la vettura.

Interverranno Davide Lusignani, Faculty Advisor dell’UniPR Racing Team, il docente dell’Università di Parma Carlo Concari, Professor Advisor dell’UniPR Racing Team, il Team Leader Samuele Piccinini e il Team Project Manager Marcello Bergenti.

L’incontro sarà chiuso dal Rettore Paolo Andrei e dal Presidente della Dallara Giampaolo Dallara.