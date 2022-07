In Emilia "sfoglina" e "sfoglino" diventano una qualifica professionale

"Sfoglina" e "sfoglino", le persone dedite alla preparazione della pasta stesa a mano col mattarello, diventeranno figure professionali qualificate, accedendo a una specifica attività formativa. E’ quanto ha proposto il consigliere emiliano romagnolo del Pd, Antonio Mumolo, con una risoluzione approvata dalla commissione Cultura.

«Fra le qualifiche regionali - ha spiegato Mumolo - manca la figura professionale specifica di sfoglina e di sfoglino e vogliamo che abbiano un adeguato riconoscimento. Esistono corsi per imparare a preparare la sfoglia che, seppur ben strutturati e meritevoli di apprezzamento, non danno garanzie ai fini della certificazione delle competenze per essere assunti in attività di ristorazione, nei negozi artigianali di sfoglia e per svolgere attività imprenditoriale in proprio. L’eventuale riconoscimento delle competenze specifiche di sfoglina e di sfoglino servirebbe - ha aggiunto il consigliere regionale dem - inoltre, alla tutela e valorizzazione di una lavorazione artigianale oltre che di una tradizione artigiana con valenza culturale e storica accumulata nei secoli sul territorio regionale».

La proposta ha ottenuto il plauso della consigliera leghista Valentina Stragliati: «Valutiamo la proposta positiva e di buon senso, poichè offre la possibilità di conseguire una qualifica che incarna gli antichi mestieri e valorizza le tradizioni gastronomiche della nostra regione, apprezzate in tutto il mondo».