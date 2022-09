Annunci di lavoro

MANPOWER

ADDETTA/O FRONT OFFICE.

La risorsa, inserita in somministrazione, si occuperà di vendita bookshop e biglietteria; servizi online; accoglienza e punto informazioni.

Requisiti: ottima predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico; buona conoscenza della lingua inglese (gradito anche il tedesco); esperienza, anche breve, in ambito amministrativo/contabile; buone capacità di problem solving. Orario di lavoro: lun. - ven. 9:00 - 18:00 Sede di lavoro: VARANO DE’ MELEGARI (PR)

Si offre contratto di somministrazione. I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo selezione.tbo@manpower.it inserendo nell’oggetto la mansione per cui si propongono

FILIALE DI PARMA

UNA/A ADDETTO/A MARKETING. La figura dovrà occuparsi di tutti gli step di realizzazione delle collezioni, dall'ideazione del concept fino all'approvazione del campione e alla messa sul mercato dei prodotti; Controllo dei costi di prodotto e del rispetto delle tempistiche di lancio; Analisi della concorrenza e dell'offerta del mercato; Ricerca dei fornitori e di nuove opportunità di materiali e processi; Stesura delle schede tecniche; Monitoraggio dei dati di vendita; Gestione del packaging; Organizzazione di fiere ed eventi; Coordinamento dell'agenzia di comunicazione. Si richiedono: Laurea in ingegneria, economia o affine alle skill richieste; almeno due anni di esperienza nello sviluppo dei prodotti, preferibilmente nel settore di riferimentoOttima capacità di utilizzo di Microsoft Excel, Microsoft Power Point e un programma di grafica del pacchetto Adobe

Si propone contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all'esperienza del candidato/a.

Sede di lavoro: SORBOLO

UNA/A IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA LOGISTICA.

La risorsa – in possesso di diploma tecnico - dovrà occuparsi di gestire tutte le attività inerenti la logistica: accoglienza, gestione spedizioni ecc. E’ un ruolo trasversale che richiede forte dinamicità, e capacità organizzative. Costituisce un importante e significativo plus, la conoscenza di tematiche afferenti sistemi qualità, ambiente e sicurezza.

E' richiesta conoscenza fluente della lingua inglese scritta e parlata (plus tedesco e/o francese), conoscenza pacchetto office, conoscenza gestionale SAP, esperienza pregressa in aziende manifatturiere.

Si propone contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all'esperienza del candidato/a.

Sede di lavoro: SORBOLO

Per CROWN PACKAGING MANUFACTURING, multinazionale operante nel settore del packaging in alluminio per bevande con sede a Parma CONDUTTORI DI LINEA. Le risorse di occuperà di gestire le configurazioni delle macchine, far funzionare i pannelli, i comandi e le stazioni, nonché eseguire correttamente le sequenze di funzionamento; della risoluzione dei problemi relativi alle funzioni (controllo della pressione dell'olio; sostituzione filtri; accoppiamento pompe; srotolamento mandrini, cuscinetti e valvole, disaccoppiamento stampi, anelli, manutenzione utensili, sostituzione, allineamento...). Si richiede esperienza minima in contesti produttivi strutturati in ambito metalmeccanico, packaging, gomma plastica, macchine da stampa, aziende chimiche e cosmetiche.

Richiesta disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo. Tipologia contrattuale: Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato o indeterminato sulla base del profilo della risorsa. Zona di lavoro: PARMA

CARRELLISTI E OPERATORI DI MAGAZZINO CON PATENTINO DEL CARRELLO ELEVATORE.

Le mansioni saranno movimentazione e stoccaggio merce, carico e scarico camion con Carrello Elevatore, preparazione ordini e imballaggio dei bancali per le spedizioni.

Il lavoro si svolge su Turni oppure su orario spezzato, a seconda del cantiere in cui si è inseriti e a seconda delle esigenze del candidato. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.

REQUISITI: esperienza in magazzino e PATENTINO MULETTO VALIDO

Luogo di lavoro: Cantieri su PARMA E PROVINCIA

ADDETTO/A MENSA, CUOCO/A e AIUTO CUOCO/A PART TIME da inserire presso diverse mense aziendali sul territorio di Parma. è necessario essere in possesso dell’attestato HACCP.

Si offre iniziale contratto in somministrazione.

Luogo di lavoro: PARMA E PROVICIA

ADDETTI/E VENDITA PART TIME che si occuperanno dell’assistenza ai clienti e della sistemazione dell’area assegnata. Richiesta disponibilità a straordinari e a lavorare nei weekend.

Si offre iniziale contratto in somministrazione

Luogo di lavoro: PARMA, periferia nord (è necessario essere automuniti)

ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA e ADDETTO/A ALLE VENDITE. L'addetto/a effettua la preparazione del banco a vendita assistita, cura la vendita diretta al consumatore di prodotti. Inoltre, gestisce l'allestimento dei banchi frigo a libero servizio. Gradito Diploma di scuola alberghiera. Richiesta conoscenza delle tecniche di porzionatura dei prodotti e delle tipologie merceologiche. Requisito importante la conoscenza degli strumenti da lavoro come coltelli e affettatrici. Ambiente stimolante e formativo. Il lavoro si sviluppa su TURNI PART-TIME distribuiti dal lunedì alla domenica con riposi compensativi. Richiesta disponibilità a svolgere ore supplementari e turni festivi.

Luogo di lavoro: PUNTI VENDITA DI PARMA E PROVINCIA

I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo selezione.parma@manpower.it inserendo nell’oggetto la mansione per cui si propongono

RANDSTAD

RECRUITING DAY

RANDSTAD ITALIA SPA divisione RETAIL FOOD CENTER organizza per i giorni 13 e 14 settembre un RECRUITING DAY in filiale

SE CERCHI LAVORO nel settore VENDITA (Retail e SUPERMERCATI) - RISTORAZIONE e SERVIZI

Manda un messaggio al 3240222434 scrivi #recruitingday e prenota un appuntamento con i nostri selezionatori



PARMA MARKET

OPERAIO CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Randstad Italia filiale di Parma, ricerca per importante stabilimento della zona Spip, degli operai di confezionamento da inserire nel reparto di produzione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, supervisione dei macchinari. Orari: su turni diurni e notturni, dal lunedì alla domenica con riposi compensativi durante la settimana. Si richiede: ottima flessibilità oraria, subito liberi.

IMPIEGATO back office - LINGUA INGLESE

Randstad Italia, filiale di Parma, ricerca un impiegato/a Back office per azienda di servizi. Principali mansioni: gestione ordine cliente, inserimento dati in gestionale, gestione relazioni con i vari uffici aziendali. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese (B2/C1) e del programma SAP. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Parma

FILIALE DI LANGHIRANO

OPERAIO DI MAGAZZINO

Randstad Italia, filiale di Langhirano, ricerca carrellista per azienda cliente operante nel territorio di Sala Baganza. Principali mansioni: carico e scarico merce, gestione e riordino merce. Si richiede anche minima esperienza pregressa con patentino del muletto in corso di validità. Disponibilità al lavoro su due turni.

OPERAIO DI PRODUZIONE

Randstad Italia filiale di Langhirano ricerca operaio di produzione per azienda cliente operante nel territorio di Langhirano. La figura che stiamo cercando dovrà occuparsi della gestione di macchinari automatici/semi automatici, imparando quindi il linguaggio di programmazione e le modalità di gestione delle varie tipologie di macchinari. Disponibilità al lavoro su 2 o tre turni.

Per candidarti puoi iscriverti sul sito www.randstad.it oppure mandare una mail a langhirano@randstad.it o telefonare al numero 0521 140 6210.

NEGRI E ASSOCIATI

INDUSTRIAL CONTROLLER Logistica Rif. 949/A

Il/La Candidato/a ideale ha un’età intorno ai 30-32 anni, possiede Laurea in Ingegneria Gestionale o in Economia, è gradita la conoscenza della lingua Inglese, ed ha già maturato almeno tre anni di esperienza specifica a livello di controllo industriale e di analisi di tempi e metodi nell’ambito di aziende che fanno produzioni di grande serie. Appassionato al proprio lavoro, caratterizzato da un approccio analitico, gradisce essere presente nei reparti produttivi per verificare direttamente comportamenti / attività / tempistiche, ecc Flessibile e disponibile ama essere coinvolto nell’operatività dell’azienda a tutti i livelli. L’Azienda offre concrete opportunità di crescita professionale e di sviluppo di carriera oltre a continue attività di formazione e ad un buon pacchetto retributivo. La sede di lavoro è in provincia di Parma.



DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA ED ESTERO oleodinamica Rif. 709/C

Il Candidato ideale ha un'età intorno ai 40-45 anni, possiede una solida cultura di carattere tecnico meccanico (N.B.: gradita la Laurea in Ingegneria meccanica) ed ha maturato una pluriennale esperienza sia come funzionario di vendita che come export manager piuttosto che direttore vendite / direttore commerciale nel settore specifico. In questo modo avrà maturato la necessaria competenza ed avrà sviluppato le opportune introduzioni per proporre / customizzare i prodotti per le varie applicazioni settoriali. Il ruolo riporta alla Direzione Generale e prevede il coordinamento della struttura esistente per l’Italia e per i vari mercati esteri. Sarà suo compito sviluppare ed ottimizzare questa struttura per raggiungere risultati sempre più ambiziosi in Italia e sui mercati esteri. Inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati alle esperienze del candidato prescelto. La sede di lavoro è in Emilia.

AREA MANAGER OEM pompe per impiantistica alimentare, cooling, mining Emilia Romagna – Toscana – Marche - Lazio Rif. 645/V

Il Candidato ideale ha un'età intorno ai 35 anni, possiede una cultura di base di carattere tecnico ed ha già maturato una pluriennale esperienza come sales engineer nel settore specifico piuttosto che in settori limitrofi.

Il ruolo riporta alla Direzione Commerciale Italia e prevede la gestione della clientela esistente oltre allo sviluppo di nuovi potenziali clienti. Il Candidato prescelto lavorerà in regime di home office. Inquadramento e pacchetto retributivo offerti sono di assoluto interesse.

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ macello suini Rif. 2306/T

Il Candidato ideale ha un'età intorno ai 35 anni, possiede una Laurea in Veterinaria o in Scienze e Tecnologie Alimentari ed ha già maturato un’esperienza specifica nell’area qualità di aziende operanti nel settore delle carni.

Soprattutto la ricerca è rivolta a persone che amano vivere in stabilimento, che apprezzano il contatto con gli operatori e che nutrono una sincera passione per il settore. Il ruolo riporta alla Direzione di Stabilimento e prevede frequenti contatti anche con i vertici del Gruppo. Inquadramento e pacchetto retributivo offerti saranno commisurati alle esperienze maturate dal Candidato prescelto. La sede di lavoro è in provincia di Mantova.

FIELD SERVICE ENGINEER impianti riempimento in asettico Rif. 2304/T

Il Candidato ideale ha un’età intorno ai 30-35 anni, possiede una cultura di base di carattere tecnico (Perito Meccanico o Perito Elettronico), parla e scrive un buon Inglese ed ha già maturato un’esperienza specifica come trasfertista in aziende che progettano e costruiscono macchine ed impianti per il riempimento in asettico oppure ha maturato un’esperienza nella struttura di manutenzione di aziende che fanno riempimento in asettico (es.: latte, succhi di frutta, bevande in genere).

Il ruolo riporta alla Direzione Assistenza Tecnica Italia e prevede la disponibilità ad operare sul territorio italiano (N.B.: soprattutto al centro nord) dal Lunedì al Venerdì. E’ prevista una formazione tecnica costante, la dotazione di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo con un pacchetto retributivo ed una serie di benefits di assoluto interesse. E’ richiesta la residenza nel nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia).



FUNZIONARIO TECNICO COMMERCIALE pavimentazioni industriali Rif. 710/C

Il Candidato ideale ha un'età intorno ai 35 anni, possiede un Diploma di Geometra ed eventualmente una Laurea in Ingegneria Civile / Edile, parla e scrive un buon Inglese ed ha già maturato alcuni anni di esperienza specifica come tecnico commerciale nel settore delle pavimentazioni per l’industria. Si valutano anche candidature che non abbiano un’esperienza specifica sulla pavimentazione ma che siano abituati a rapportarsi con aziende industriali per la realizzazione di opere civili.

Riportando alla Direzione Commerciale, dopo un adeguato periodo di formazione in Azienda, gestirà in autonomia contatti, visite e preventivazioni alle aziende clienti / potenziali clienti sul territorio nazionale.

Si tratta di un’opportunità professionale di grande interesse per giovani manager già specializzati nel settore specifico che vogliano crescere ulteriormente. Inquadramento e pacchetto retributivo offerti sono stimolanti.



AMMINISTRATIVO/A SENIOR DI POTENZIALE SAP – ottima conoscenza lingua Inglese Rif. 948/A

Il/La Candidato/a ideale ha un'età intorno ai 35-40 anni, possiede un Diploma di Ragioneria e, preferibilmente, una Laurea in Economia ed ha già maturato una pluriennale esperienza in ambito amministrativo presso realtà multinazionale o comunque presso aziende modernamente strutturate. Fondamentale la buona conoscenza della lingua Inglese, sia a livello scritto che parlato, per potersi quotidianamente confrontare con i colleghi di altre sedi presenti in Europa e soprattutto con il capo diretto che è operativo nella sede centrale del Gruppo in un paese del nord Europa. Altrettanto importante è la dimestichezza nell’uso di SAP, sistema operativo standard per il Gruppo già da molti anni. Si tratta di un’eccellente opportunità professionale per candidature di potenziale che, in un prossimo futuro, siano in grado di assumere un ruolo di maggiore responsabilità nell’ambito dell’Azienda situata in Italia. E’ previsto un inquadramento come quadro ed un pacchetto retributivo interessante anche per le candidature più qualificate. La sede di lavoro è in provincia di Mantova ai confini con le province di Modena e Reggio Emilia.

ESPERTO/A PAGHE E CONTRIBUTI RIF. 945/A

Il/La Candidato/a ideale ha un'età intorno ai 35 anni, possiede un Diploma e/o una Laurea in materie economico-giuridiche ed ha già maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore delle paghe e dei contributi di aziende private o presso studi di consulenza del lavoro / associazioni. Persona matura, equilibrata ed appassionata alla materia, è in grado di gestire in completa autonomia tutto il ciclo delle paghe: dall’elaborazione del cedolino allo sviluppo degli UNIEMENS, F24. Il ruolo riporta al Responsabile dell’Ufficio Paghe e Contributi. L’Azienda offre, oltre a costanti corsi di formazione ed aggiornamento, un inquadramento ed una retribuzione commisurate alle esperienze della candidatura prescelta. La sede di lavoro è in Parma.



CUSTOMER SERVICE servizi di logistica integrata Rif. 2294/T

Il Candidato ideale ha un’età intorno ai 30 anni, possiede un buon livello culturale ed ha già maturato una pluriennale esperienza nell’ambito di customer service del settore dei beni di largo consumo piuttosto che di operatori logistici. Abituato a rapportarsi con varie figure professionali ai vari livelli, è caratterizzato da buone doti superiori di comunicazione e di relazione, è fortemente orientato al problem solving ed è ben predisposto a lasciarsi coinvolgere positivamente nelle complessità dell’attività svolta. Gradita la conoscenza dell’Inglese e/o del Francese. Il ruolo riporta al Customer Service Coordinator e prevede la stretta collaborazione con un gruppo di colleghi esperti. Si tratta di un’opportunità professionale di assoluto rilievo per persone brillanti, responsabili, sinceramente appassionate al proprio lavoro e desiderose di dimostrare il proprio valore all’interno di un’organizzazione in forte crescita. Inquadramento e pacchetto retributivo offerti sono di sicuro interesse. La sede di lavoro è in provincia di Parma.

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE SPECIALIST SISTEMI DI INTEGRAZIONE IT PROCESSI AZIENDALI RIF. 2278/T

Il/La Candidato/a ideale possiede un diploma o laurea in discipline informatiche o scientifiche ad indirizzo IT, ed ha già maturato tre/ Quattro anni di esperienza presso software house, occupandosi di progetti IT di integrazione aziendale. Il ruolo verrà inserito all’interno di un team dedicato e verrà coinvolto nelle seguenti attività: progetti informatici in ambito IT, con particolare focus su quelli trasversali e di integrazione/EDI con clienti B2B, fornitori, partner logistici o sistemi interni all’azienda; relazione con le aziende clienti (principalmente appartenenti alla grande distribuzione specializzata, largo consumo), raccolta e analisi dei requisiti di integrazione dei sistemi; gestione consulenti esterni (sviluppatori, IT) nella fase di analisi, test, validazione e gestione dei rilasci; monitoraggio e miglioramento dei flussi EDI attivi; E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese, un’ottima dimestichezza con gli strumenti informatici, molto gradita la conoscenza di SAP. Cerchiamo giovani con predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità analitiche e di problem solving. La sede di lavoro è a Reggio Emilia.



Per tutte le posiizioni gli interessati ambosessi (Legge n°903/77) sono pregati di inviare dettagliato curriculum completo di recapito telefonico, indicando il numero di riferimento di interesse a: Negri & Associati - Via Berenini, 67 – 43036 Fidenza (PR). Fax 0524/524126 – Email: negri@negrieassociati.it - Si assicura la massima riservatezza.

I dati personali pervenuti verranno trattati in conformità alla legge n°196/03, Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). Autorizzazione Ministero del lavoro prot. n°13/I/1484