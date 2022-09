La Polizia a scuola per "Lezioni di legalità". E donando alle classi un diario a tema

Domani, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, al suono della campanella, i poliziotti della Questura di Parma, incontreranno gli alunni delle quarte classi primarie di alcune scuole cittadine, per la consegna della copia del ”Mio Diario”, un’agenda scolastica appositamente dedicata agli studenti giovanissimi realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Si tratta dello sviluppo di un progetto educativo che per i contenuti proposti, si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani.

“Il Mio Diario”, infatti, attraverso contenuti e linguaggio adeguati, affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, del bullismo e del cyberbullismo, nonché quello dell’educazione civica e alla cittadinanza digitale. Anche nell’edizione di quest’anno, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

Domani i funzionari della Questura consegneranno i diari ai piccoli alunni della classe quarta primaria del Convitto Maria Luigia, vincitrice a livello provinciale del progetto “Pretendiamo Legalità”, e delle classi 4 primarie dell’Istituto comprensivo Micheli di via Milano 14/A.