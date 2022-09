Ecco 21 nuove offerte per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Tirocinio in ambito commerciale

Si ricerca figura neodiplomata in ragioneria indirizzo aziendale o neolaureata in economia aziendale per un'importante azienda nel commercio degli imballaggi con sede a Parma. La persona verrà inserita nel reparto amministrativo dovrà occuparsi dell’inserimento delle registrazioni contabili di cassa e banca. Si offre assunzione diretta con contratto di tirocinio per mesi 6 allo scopo assuntivo. Data di inizio: immediata

● Personale di volantinaggio

Ricerchiamo urgentemente personale ambosessi per volantinaggio retribuito su Parma città. Disponibilità immediata.

● Cameriere/a

Importante osteria di Parma in centro a Parma ricerca cameriere/a con almeno ¾ anni di esperienza e conoscenza lingua inglese(preferibile) e francese, disponibile a lavorare full time.

● Praticanti/patrocinatori/Avvocati abilitati

Studio legale associato sede di Parma ricerca collaboratori abilitati oppure praticanti avvocati per collaborazione retribuita. requisiti richiesti: buona volontà e impegno.

● MAGAZZINIERE/ addetto alla PRODUZIONE - n° 1 posizione aperta

Azienda giovane e dinamica, DISTRIBUTRICE di ARTICOLI PERSONALIZZATI, è alla ricerca per la propria sede di una figura da inserire nel comparto MAGAZZINO/PRODUZIONE. Più nello specifico la risorsa sarà addetta al Magazzino, contestualmente opererà come AIUTO alla gestione e all'utilizzo del Plotter da Stampa e Taglio, della Termopressa e della Macchina Ricamatrice. La mansione prevede anche un lato operativo di utilizzo delle macchine. Inizialmente in affiancamento, per poi acquisire totale autonomia. La finalità è quella della stabilizzazione con possibilità di crescita.

Ruolo: Addetto Produzione: gestione del magazzino e tutti gli ordini di personalizzato dalla A alla Z. Questo include: allocazione e smistamento merci in ingresso, stampa dell'abbigliamento e accessori con loghi societari, picking & packing etc. Nei periodi di alta stagione il lavoro include il coordinamento del personale a supporto della produzione. Preferibile, ma non indispensabile, maturata esperienza nel settore grafico e/o fotografico e passione nella mansione. Desideriamo incontrare candidati affidabili, appassionati del proprio lavoro e desiderosi di inserirsi in contesto produttivo in continua crescita. POSSIBILE CRESCITA DI RUOLO DOPO PERCORSO FORMATIVO.

Caratteristiche dell'offerta:

Contratto: assunzione diretta da parte dell'azienda, dopo primo periodo conoscitivo, finalizzato a Contratto di Apprendistato.

Disponibilità: Full time dal Lunedì al Sabato.

Luogo di lavoro: LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PARMA)

Saranno considerati valore aggiunto esperienza pregressa nel comparto GRAFICO.

Requisiti richiesti:

Carattere ordinato ed intraprendente; Ottima manualità e senso pratico; Attitudine al lavoro di squadra e all'apprendimento; Età di apprendistato (max 29 anni); Buona capacità di utilizzo del computer (uso del pacchetto OFFICE, in particolare EXCEL, e della Posta elettronica); Ottima conoscenza della lingua italiana; Disponibilità ad eventuali straordinari; Patente B e automunito.

● Cameriere/a

Cercasi figura per cameriere sala. Part time o full time. Persona seria, puntuale, cordiale, educata. Con o senza esperienza. Con Buone capacità di relazione, capacità di gestione, serietà, educazione.

● Cercasi Aiuto pizzaiolo

Cercasi aiuto pizzaiolo, anche prima esperienza, Richieste massima serietà e disponibilità nel weekend.

● Cercasi cassiera

Cercasi cassiera, anche prima esperienza, da inserire per la pizzeria orario serale dalle 18:30 alle 22:00 circa. Si richiedono massima serietà e disponibilità nel weekend

ANNUNCI AGENZIA PER IL LAVORO

APL GiGroup

● SALES ASSISTANT - Filiale FIDSA

La risorsa sarà inserita all’interno di una boutique di un importante Brand della moda Lusso. Si occuperà di vendita assistita al cliente e di tutte le attività legate al punto vendita: attenzione all'accoglienza e consulenza al cliente, riordino e sistemazione dello spazio vendita e del magazzino e riassortimento. Gradita la provenienza dal contesto luxury. Saranno altresì valutate candidature junior interessate al Retail Luxury. È richiesta una BUONA conoscenza della LINGUA INGLESE. Buono standing, solarità, conoscenza ed interesse per il settore moda e lusso completano il profilo. Luogo di lavoro Fidenza (PR)

● ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE - Filiale COLRE

GiGroup ricerca per importante azienda alimentare Cliente: ADDETTI/E REPARTO PRODUZIONE ALIMENTARE. Le risorse verranno inserite presso la sede operativa di Collecchio (PR) e si occuperanno della produzione e confezionamento di salumi all'interno del comparto produttivo. Si richiede buona manualità, flessibilità e pregressa esperienza, anche breve, nel settore prosciuttificio. Orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore16.30, dal lunedì al venerdì con disponibilità il sabato. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con scopo assunzione diretto in azienda.

● CARRELLISTA - Filiale SMLGI La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini situati sulla provincia di Parma per conto di importante azienda cliente del settore logistico.Si occuperà della movimentazione della merce attraverso l’utilizzo del carrello elevatore, carico/scarico, picking e stoccaggio della merce. E’ richiesta esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore,possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore secondo l'ASR del 2012 in corso di validità, dinamicità e flessibilità.Disponibilità a lavorare su orario spezzato sulla giornata o sui tre turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Parma e provincia.

● ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO - Filiale SMWIT La risorsa verrà inserita in un contesto multinazionale e avrà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti meccanici che verranno installati in alcuni dei più prestigiosi edifici di tutto il mondo e confrontarsi con progetti e lavorazioni in costante sviluppo tecnologico. Le figure ricercate verranno inserite nel comparto produttivo dedicato all’assemblaggio di pezzi e componenti meccanici. Si richiede pregressa esperienza nella mansione maturata presso aziende produttive (meccaniche o metalmeccaniche), dimestichezza con l’utilizzo di avvitatori, cacciaviti, trapani e strumenti di officina, ottima manualità. Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedi al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Contratto collettivo Metalmeccanica industria, 14 mensilità, integrativo aziendale, premi di produzione, ticket mensa e welfare. Sede di lavoro: Colorno (Parma).

● ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO - Filiale di Parma La risorsa sarà inserita presso azienda alimentare della provincia di Parma e si occuperà di confezionamento alimentare Requisiti richiesti: Esperienza pregressa in ambito alimentare; Diploma di maturità; Disponibilità immediata e disponibilità al lavoro su turni; · Possesso di auto propria; Preferibile residenza nelle vicinanze dell'azienda; disponibilità full time, su turni, comprensivi del week end. LUOGO: PROVINCIA DI PARMA

Tempus S.p.A.

● TeMPus Spa, Agenzia Per il Lavoro, filiale di Parma, ricerca per importante azienda operante nel settore cartotecnico un/una: AIUTO MACCHINISTA – MEZZANI (PARMA)

Ricerchiamo una risorsa che si occuperà di: - carico merci - conduzione e controllo macchine

Si richiede: - disponibilità immediata - auto o moto muniti.

Luogo di lavoro: MEZZANI (PR)

Orario: Full time (Dal lunedì al venerdì su 3 turni 6-14 / 14-22 / 22-06)

Si offre contratto di somministrazione, con successivo inserimento diretto in azienda.

MANPOWER

● Manpower seleziona, per azienda operante nel settore servizi, un/una addetto alle pulizie; La figura individuata si occuperà di pulizie all'interno di un’attività commerciale Orari di lavoro: Venerdì dalle 8:30 alle 12:00 o dalle 14:30 alle 18:00 Luogo di Lavoro: Borgo Val di Taro L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi

● MANPOWER filiale di Collecchio(PR) - ricerca per negozio di arredamento: ADDETTI/E VENDITA PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI Le risorse inserite si occuperanno di: - Accoglienza del cliente cercando di individuare i suoi bisogni suggerendogli la soluzione migliore; - Gestire i diversi servizi offerti (finanziamenti, resi, consegne); - Curare l'area assegnata per raggiungere gli obiettivi prefissati; Non è necessario essere in possesso di esperienze pregresse nel settore. Richiesta disponibilità a straordinari. Richiesta disponibilità a lavorare nei weekend. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato Luogo di lavoro: Parma

GIGROUP

●FIDSA ADDETTI ALLA LAVORAZIONE CARNI GiGroup ricerca per azienda di produzione alimentare ADDETTI ALLA LAVORAZIONE CARNI: La risorsa si occuperà di taglio anatomico di bestiame e lavorazione delle interiora. È richiesta capacità di utilizzo di coltelli e preferibile sperienza pregressa in macellerie o in GDO nei reparti gastronomia/macelleria Sede di lavoro: Busseto (PR) Tipologia di contratto: contratto in somministrazione, scopo assunzionE Orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 14 Retribuzione: 6° liv. CCNL alimentare

COLRE OPERAIO METALMECCANICO La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico, giovane e con possibilità di crescita professionale. Si occuperà di montaggio, assemblaggio e saldatura base, con possibilità di brevi trasferte per consegna merce. È richiesta esperienza anche minima nel montaggio, dimestichezza con gli attrezzi di lavoro (chiavi, cacciavite, martelli, pinze). Disponibilità oraria allo spezzato sulla giornata dal Lunedì al Venerdì. Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Sala Baganza (PR)

SMLGI CARRELLISTA La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini situati sulla provincia di Parma per conto di importante azienda cliente del settore logistico. Si occuperà della movimentazione della merce attraverso l’utilizzo del carrello elevatore, carico/scarico, picking e stoccaggio della merce. E’ richiesta esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore secondo l'ASR del 2012 in corso di validità, dinamicità e flessibilità. Disponibilità a lavorare su orario spezzato sulla giornata o sui tre turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Parma e provinciA

PAREV RICERCHIAMO per importante azienda o dinamica, moderna e tecnologicamente all'avanguardia ADDETTO/A AL MAGAZZINO La risorsa opererà all'interno di un contesto strutturato e svolgerà attività di ricezioni merci in ingresso, preparazione merci in uscita e relative consegne, controllo documenti di trasporto e operazioni di riordino e controllo del magazzino. Requisiti richiesti: - Pregressa esperienza in ruolo similare - Preferibile, ma non indispensabile, possesso del patentino del carrello elevatore Competenze Trasversali (Soft Skills o Personal Skills) - Flessibilità - Team Work Offerta Contrattuale Contratto a tempo determinato in somministrazione con successive eventuali proroghe e possibilità di assunzione a Tempo Indeterminato. L'inquadramento sarà commisurato alla reale esperienza della risorsa scelta. Orario di lavoro: full time Sede di lavoro: San Polo di Torrile