«Cronaca locale in formato web&social»: il contest per giovani reporter

Nuovi e giovani reporter cercasi. Con il contest «Cronaca locale in formato web&social», infatti, gli studenti di scuola media superiore e universitari potranno cimentarsi con le nuove frontiere dell’informazione. Come? Applicando alla cronaca la loro abilità con i video e i social network in una sorta di servizio civile applicato alla cronaca.

Il contest si apre ufficialmente oggi. Fino al 10 ottobre, infatti, gli studenti aspiranti reporter sono chiamati a realizzare reel o un video breve (della durata massima di un minuto e mezzo), con un contenuto informativo. Questo vuol dire che il soggetto del «pezzo» deve essere in qualche modo riferito ad un fatto, un evento o un personaggio segnalato dalla più recente cronaca locale. Insomma: per i partecipanti, per poter essere sicuri di aggiudicarsi un buon soggetto, da oggi in avanti sarà bene tenersi costantemente aggiornati su quanto accade in città. E, oltre a monitorare la cronaca locale, sarà bene che gli aspiranti reporter monitorino anche i profili social dei vari giornali, perché per realizzare un buon pezzo è necessario apprendere alla fonte almeno le basi delle tecniche dell’informazione digitale.

Questo vuol dire familiarizzare con le grafiche, e con la creazione di testi e sottotitoli, dato che per confezionare un buon contenuto per il contest il partecipante dovrà inserire nel proprio video le informazioni sul fatto o sul personaggio oggetto del servizio. Una volta realizzato il reel o il video, gli studenti, per partecipare con il proprio pezzo al contest, dovranno postare il contenuto su uno dei principali social: TikTok, Facebook, o Instagram - a scelta - con l’hashtag #infodigitalfestival22. Postare il video sarà sufficiente per partecipare: non c’è bisogno di inviare mail o moduli di iscrizione. Pubblicato il contenuto, il contest entrerà nel vivo. Saranno infatti proclamati due vincitori: uno per la categoria «vota la rete», nella quale vincerà chi avrà più like in base ad una giuria pop-social.

Il secondo vincitore sarà invece deciso da una giuria tecnica. Ad entrambi i vincitori andrà un piccolo riconoscimento in denaro per il lavoro svolto, come se si trattasse di una collaborazione occasionale con una vera testata giornalistica.Le proiezioni dei video più interessanti, e le premiazioni dei due vincitori, si terranno venerdì 14 ottobre, a partire dalle 16.20, all’Università di Parma, in via D’Azeglio 85, nell’Aula K2. L’evento sarà all’interno del calendario del «Mini Digital Festival 2022»: una due giorni, in programma giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, in cui si potrà immaginare il web che sarà partendo dalle migliori pratiche attuali, dagli esperimenti più interessanti, dalle novità più inquietanti, dalle previsioni più accreditate. Con incontri, confronti, presentazioni dal vivo, online e in streaming. Novità assoluta: per gli iscritti attestato di partecipazione in formato NFT (not fungible token o gettone digitale). Per chiarimenti sul contest è possibile scrivere ai professori Unipr Alberto Salarelli (alberto.salarelli@unipr.it) e Giorgio Triani, (giorgio.triani@unipr.it).