Sport e inclusione: a Parma il master con metodologie innovative

Forse non tutti sanno che all'Università di Parma c'è un master per l'inclusione e lo sport. Un master di formazione guidato da Elio Volta, Giuliana Gobbi e Prisco Mirandola, membri della commissione scientifica. Un vero percorso di formazione da conoscere, proprio per le metodologie innovative che favoriscono interventi mirati per rispondere alle necessità delle persone diversamente abili.

Oggi più che mai c'è bisogno di formazione in questo ambito, anche perché purtroppo le disabilità sono aumentate tanto in questi ultimi anni. Parallelamente aumenta l'esigenza di avere figure professionali con competenze riconosciute. E questo master prepara al meglio, grazie anche a una squadra di docenti di grande livello e di lunga esperienza. C'è tempo fino a metà novembre per potersi iscrivere: così si risponde a un'emergenza e al tempo stesso si trova un lavoro immediato, gratificante e pieno di soddisfazioni: «Il master è nato, dalla sua prima edizione, in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico - spiega Elio Volta, anche coordinatore di Giocampus -. Il bando è aperto e reperibile al link https://www.unipr.it/master-universitari-20222023. L’iscrizione al master, che prevede un massimo di 40 partecipanti, terminerà il 15 novembre».

Come sono organizzate le lezioni?

«Le lezioni si svolgono nei weekend: al venerdì pomeriggio, sabato e domenica - continua Elio Volta -. E sono teorico-pratiche con la possibilità di seguirle online. Le parti pratiche si svolgono al Campus nei bellissimi impianti gestiti dal Cus Parma. La programmazione delle lezioni teoriche prevede il primo modulo con l'approccio alla disabilità per affrontare aspetti anatomo-funzionali, aspetti neuro funzionali, aspetti psicopedagogici e nutrizionali; il modulo due con gestione e pianificazione della disabilità in contesti inclusivi con disabilità e scuola, disabilità e sport; il modulo tre con proposte pratiche di inclusione con disabilità fisiche, intellettiva e sensoriale. E le lezioni sono dirette dai migliori docenti ed esperti dell'Ateneo».

ùChi può partecipare?

«Possono iscriversi laureati in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68), Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Scienze dell'educazione e della formazione (L-19); Scienze pedagogiche (LM-85), Scienze economiche (L-33); Ingegneria biomedica (LM-21); Medicina e Chirurgia (LM-41). Anche altre lauree potranno essere valutate sulla base di affinità scientifiche e culturali con le materie proposte nel master. Oltre a studenti in possesso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e formazione, Scienze motorie, Pedagogia, Ingegneria biomedica, Medicina e chirurgia, Scienze economiche. Da quest'anno è possibile iscriversi anche se si è studenti di un corso di laurea magistrale con la doppia iscrizione».

Un master che ha ottenuto diverse borse di studio?

«L'anno che si sta concludendo è stato sostenuto da: Alleanza educativa Giocampus, Fondazione Monteparma, Barilla, Fondazione 13 marzo, Bormioli Pharma, Polisportiva Gioco, Chiesi Farmaceutici con borse di studio che, in alcuni casi, sono già state confermate anche per il prossimo anno. Gli enti pubblici e privati del territorio hanno riconosciuto la rilevanza dei temi trattati e la necessità di formare figure professionali specifiche. Questi hanno mostrato una particolare sensibilità, supportando significativamente il master. Nella precedente edizione, infatti, tutti gli studenti iscritti hanno potuto usufruire di borse di studio».

Un master molto attuale e con diversi sbocchi lavorativi: anche a Giocampus?

«Assolutamente sì - risponde con orgoglio Elio Volta -, quest'anno già otto colleghi di Giocampus Insieme stanno concludendo il percorso formativo trasferendo questa bellissima opportunità di crescita culturale sui bambini seguiti in Giocampus Scuola. Quest'anno le richieste di progetti inclusivi sono quasi raddoppiati (da 160 a 254) e questo master permette di potenziare ulteriormente lo staff educativo di Giocampus».

Quindi un master importante anche per chi lavora o intende lavorare nel mondo della scuola?

«Questo master - conclude Volta -, oltre ad essere riconosciuto ufficialmente dal mondo della scuola con punteggi in graduatoria, rappresenta un'importante opportunità lavorativa spendibile in Giocampus Insieme, Giocampus Estate e in tantissimi contesti sportivi extrascolastici dove l'inclusione di bimbi diversamente abili è sempre più frequente».