Troppe sedi staccate al Marconi: in arrivo una soluzione

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato alla Scuola Università&lavoro. Intervista alla preside Cattani del liceo Marconi: <Stiamo studiando una soluzione per unire in un polo tutte le sedi staccate del liceo>. Sabato tutti in piazza contro l'Aids con i ragazzi del Giordani. E ancora: le premiazioni al liceo Ulivi, l'Erasmus al Bodoni, la matematica al classico Romagnosi e il banchetto delle ragazze dell'Itis da Vinci in via Mazzini: la cultura tecnica è femmina. Una pagina intera sarà dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: all'università ma anche al Parmigianino. Arrivano il manuale di alfabetizzazione dei migranti e i laboratori di partecipazione sociale. Infine, due giornate di studio per ricordare l'egittologo Giuseppe Botti. E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it

