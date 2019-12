Via Toscana: il progetto Blu Parma premiato a Roma

Grande soddisfazioni per le scuole di via Toscana: il progetto Blu Parma è stato premiato a Roma dal ministro Franceschini. Sull'inserto ScuolaUniversità&Lavoro, in edicola al martedì con la Gazzetta di Parma, il reportage della premiazione che ha coinvolto l'Itis Leonardo da Vinci, il liceo Bertolucci, l'Ipsia Levi e il Giodani. Sempre sull'inserto della Gazzetta la giornata delle eccellenze al Bodoni. E ancora il Magnaghi Solari ai Musei del cibo, il nuovo indirizzo teatrale al liceo Toschi, lo spettacolo del Romagnosi sul viaggio della memoria in Bosnia e il gemellaggio della Don Cavalli con i francesi. Grande spazio alla prima puntata dell'inchiesta tra gli universitari di Parma: al Dusic e a Economia. E ancora: <Università e territorio>, il progetto del prof Sandro Meli, e il seminario <L'editing Letterario>. E se volete pubblicare articoli e foto sulla vostra scuola e sulla vostra università scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it

