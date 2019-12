Fra Salimbene, la solidarietà diventa materia scolastica

Un ricco inserto Scuola Università & Lavoro al martedì con la Gazzetta di Parma. Tanti i temi affrontati: alla Fra Salimbene e Sanvitale la solidarietà diventa materia scolastica e i bambini hanno fatto gli anolini per la maratona solidale; al comprensivo di Torrile viene reinterpretato Dante; gli Amici del Rondani premiano gli studenti più meritevoli; il libro della preside Prestianni sulla scuola inclusiva e via ai laboratori del Teatro Due. Per l'università, gli studenti erasmus fotografano Parma e via della Salute, oggi un dialogo sulle migrazioni, il rapporto sulla sostenibilità dell'Ateneo e Kelly Bugatti vince il premio della società chimica italiana giovani. E se volete pubblicare foto e articoli scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it

