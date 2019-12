L'inserto Scuola: premi, feste, info-point contro l'Aids

Come ogni martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato alla scuola e all'università. Grande spazio al Giordani e all'iniziativa di prevenzione all'Aids. E in attesa del concerto di Natale, ci occupiamo anche del progetto Mus-E.

Gli "Amici del Marconi" hanno premiato i liceali che si sono distinti in vari progetti; il Melloni ha inaugurato i nuovi laboratori; il Comune ha coinvolto i 40 rappresentanti d'istituto per iniziative rivolte ai giovani; i piccoli della Fra Salimbene-Sanvitale hanno festeggiato il Natale alla Casa d'accoglienza Santa Chiara; all'istituto Micheli l'integrazione va a tempo di musica; la bella esperienza dei bambini dell'Albertelli al cinema D'Azeglio.

E ancora: la lezione del professore Rizzolatti all'Itis su Leonardo da Vinci, i premiati dell'Ordine degli Ingegneri e i Seminari d'Europa sulle migrazioni. L'Alumna dell'anno è Francesca Pasinelli.

Buone vacanze a tutti. Se avete segnalazioni o articoli e foto da pubblicare sull'inserto scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it