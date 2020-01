Il prorettore Storti:

Al martedì in edicola con la <Gazzetta> c'è l'inserto Scuole e Università. In primo piano il rispetto per l'ambiente: dal prorettore Storti al preside Campanini un invito agli studenti a cambiare stili di via, perché troppe sono le auto al campus universitario e troppe le auto davanti alle scuole. E ancora: come si fa a recuperare le materie insufficienti? L'esempio del Giordani. Al liceo Ulivi la scienza si impara facendo esperimenti su materiali poveri. Al liceo Toschi è nato il nuovo indirizzo di teatro, all'istituto Toscanini tante le iniziative di solidarietà. Infine, la visita dei ragazzi di Scienze chimiche al termovalorizzatore e il viaggio tra i dipartimenti: questa volta tocca a Giurisprudenza e Servizi sociali. Da non perdere la presentazione del libro <I tre fratelli che non dormivano mai> di Giuseppe Plazzi e la lectio magistralis di Andrea Giardina. E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto scuola e università scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it

