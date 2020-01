Come ogni martedì in edicola il 14 gennaio con la Gazzetta c'è l'inserto Scuola&Università. Venerdì inaugura la Notte nazionale del liceo classico a Palazzo del Governatore con Romagnosi e Maria Luigia. E ancora: Bertolucci e Parma Centro a Roma come esempi di benessere scolastico, il progetto dell'Università in Rwanda, gli aperitivi della Conoscenza e la rivoluzione 5G. Infine, tornano le Olimpiadi della matematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Gazzetta Scuola