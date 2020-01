Sport Day 2020 al Campus e Food Farm 4.0: un modello per l'Italia

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato a Scuola e Università. Il menù di questa settimana: successo a Fraore per la convention del Food Farm 4.0, dove il Galilei Bocchialini ha presentato il grande laboratorio del polo agro-industriale a presidi e docenti di tutt'Italia. Un applauso al Bodoni che diploma tanti stranieri eccellenti: intervista alla preside Tavoni. Premi per i bravissimi al Giordani e all'Itis da Vinci. Continua l'inchiesta al Campus sulle troppe auto: la parola agli studenti. E ancora: la tappa delle Olimpiadi della matematica e la presentazione dello Sport Day 2020. E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto del martedì scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it

