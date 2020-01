Via alla web serie dell'Università: giovedì i provini

Grande spazio sull'inserto Scuola&Università di questa settimana sul progetto della web serie dell'Università di Parma, ideata da Luigi Allegri: giovedì al Capas i provini per attori, tecnici e costumisti. Sempre sull'inserto, in edicola al martedì con la "Gazzetta di Parma", parliamo del diario di viaggio realizzato dagli studenti dei licei in Bosnia. E ancora: giovani e partecipazione alla vita democratica in un incontro di Borgo Lab al Marconi. E via al concorso della Società Dante Alighieri. Infine, qual è l'identikit del criminale digitale? Lo spiega ai ragazzi del Rondani il professore Emilio Tucci. Tanti poi gli appuntamenti da mettere in agenda.

