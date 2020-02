Università, Comp-hub entra nel vivo

Domani in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato a Scuola, Università e Lavoro: grande spazio al progetto d'eccellenza Comp-Hub che entra nel vivo: il valore della ricerca per l'ambiente e la medicina. Cento studenti universitari ai provini per la web serie di Luigi Allegri; gli incontri alla Casa nel Parco e la "gita" nei Paesi Bassi degli studenti di Architettura e Città sostenibili. Per la scuola: il successo della Notte nazionale del liceo classico al Romagnosi e al Maria Luigia, le premiazioni al liceo Ulivi, l'indirizzo economico allo Zappa Fermi e il corso del Toschi all'Assistenza pubblica. Infine le riflessioni dei ragazzi del Bodoni sulla Giornata della memoria.

