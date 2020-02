Come si sceglie l'Università? Con mamma e papà

Al martedì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato a "Scuola Università & Lavoro". Grande spazio all'incontro con il rettore Andrei e alcuni prof esperti sulla scelta universitaria: i ragazzi sono andati con mamma e papà. Sempre nelle pagine dedicate all'ateneo, i 20 anni di Architettura e le celebrazioni; successo della giornata con gli studenti delle superiori a Scienze matematiche e ancora l'inchiesta sulle auto al Campus: la soluzione? Più navette e mezzi elettrici.

Nelle pagine dedicate alla scuola, spazio alle Zebre Rugby al Toschi che insegnano ai ragazzi come alimentarsi e come fare squadra. L'Itis Leonardo da Vinci è invece sempre al lavoro per migliorare il quartiere: tante le iniziative per il Campus di via Toscana. Un applauso al liceo Ulivi che ancora una volta ha portato i suoi studenti a vivere una grande esperienza a San Francisco. E un applauso va anche ai ragazzi del Galilei di San Secondo che hanno fatto una grande assemblea dedicata al giorno della memoria con Dario e Aida Foà.

E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto della Gazzetta scrivete a scuolauniversitalavoro@gazzettadiparma.it