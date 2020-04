'Quarantine song': da casa, l'omaggio canoro dei prof al preside - Video

Ciascuno a casa propria, con la nostalgia delle aule e dei progetti condivisi. Ciascuno a casa propria, ma uniti dalla musica - ovviamente - e dall'idea di rendere omaggio al preside e al suo impegno (anche) in queste settimane dell'emergenza. Ecco allora la "Quarantine song" dei professori del Liceo Musicale Bertolucci al Preside Aluisi Tosolini, che definiscono "nostro faro e duce nella procella tempestosa che ci illumina al mattino e all'imbrunire con rime melodiose et acuti pensieri". Questa la dedica:"accetti dai suoi insegnanti, da sì digitali impegni provati e affaticati, di gratitudine et stima altissima, un musicale segno di vicinanza et ammirazione".



Alberto Spinelli

Carlo Mastropietro

Luciano D'Orazio

Michele Pinto

Angelo Aliberti

Alessandro Creola

Mari Chaira Iemmola

Elisa Gubert

Alessandra Ziveri

Anna Vita

Agnese Ferrari

Matteo Beschi

Sara Rozzi

Iulia Ratiu