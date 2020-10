Una classe in quarantena alla Micheli di Traversetolo. Tamponi programmati per 7 classi di altre 7 scuole

Nel fine settimana appena trascorso, i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

I sanitari hanno disposto la quarantena per una classe della scuola d’infanzia “Michelino Micheli” dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo, dopo che sono risultati positivi al coronavirus due insegnanti.

Inoltre sono stati riscontrati singoli casi positivi in 6 classi, di 6 scuole a Parma: all’Istituto Bocchialini, al liceo San Vitale, al liceo Ulivi, al liceo Bertolucci, alla scuola Adorni e alla scuola La Salle. Alla scuola Ferrari, in una classe, i casi di positività riscontrati sono due (un alunno e un insegnante). Per tutte queste 7 classi l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone. (Foto d'archivio)