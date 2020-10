Scuola, arrivano altri 5,4 milioni per i lavori programmati dalla Provincia. Ecco i cantieri

Continua l’attività della Provincia per le scuole superiori del Parmense.

Dopo la partenza del cantiere per il nuovo edificio del liceo Sanvitale, il 9 settembre scorso, e la conclusione in tempi record, il 12 settembre, del rifacimento della scala di sicurezza del Rondani, che era iniziato il 26 agosto, ecco in programma un’altra serie di lavori.

Si tratta di vari interventi in una dozzina di istituti del territorio, per una spesa complessiva di due milioni e 880 mila euro, in parte finanziati con fondi Miur (MutuiBei) in parte con fondi PON ottenuti dalla Provincia per l’emergenza Covid 19.



“Gli interventi in corso e quelli programmati dalla Provincia potranno contare su ulteriori disponibilità del Governo, comunicateci qualche giorno fa: si tratta di 5 milioni e 400 mila euro, che ci consentiranno altri interventi per il miglioramento delle nostre scuole” annuncia il Presidente Diego Rossi.

“L’arrivo di finanziamenti dello Stato consente di concretizzare rapidamente una serie di progetti che rispecchiano azioni prioritarie della Provincia: il miglioramento della sicurezza sismica delle nostre scuole e la progressiva riqualificazione degli spazi. Il grande sforzo progettuale sostenuto dagli uffici della Provincia negli scorsi mesi trova una giusta corrispondenza” dichiara il Delegato provinciale alla Scuola Aldo Spina



Ecco il dettaglio dei lavori



1. IPSIA Levi di Parma - Lavori di miglioramento sismico, 1° lotto - Approvato il progetto esecutivo, per complessivi € 1.200.000. Ora si procederà con l’affidamento dei lavori, prevedendone l’avvio in primavera, per le lavorazioni che non interferiscono con l’attività didattica. Finanziamento: MIUR nell’ambito dei MUTUIBEI

I lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova struttura metallica di tipo autoportante, altamente performante, che, affiancata all’edificio esistente, permetterà di garantirne un miglioramento significativo della risposta antisismica (cosiddetta soluzione dell’esoscheletro). Oltre alle nuove strutture e al loro collegamento con quelle esistenti, saranno conseguentemente ridefinite le sistemazioni esterne e la scala di sicurezza esistente e adattati gli impianti elettrici e di areazione.



2. Liceo Ulivi di Parma Adeguamento sismico palestra - in approvazione il progetto esecutivo per complessivi € 800.000 - Finanziamento: MIUR nell’ambito dei MUTUIBEI.

I lavori consistono nel consolidamento diffuso delle murature, rifacimento completo della copertura della palestra e della copertura di collegamento del corridoio, consolidamento del cornicione e del cordolo perimetrale.

Ora si procederà con l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, prevedendo l'avvio dei lavori in primavera, per le lavorazioni che non interferiscono con l'attività didattica; il rifacimento della copertura della palestra verrà invece realizzato nel periodo estivo.



3. Berenini di Fidenza – rifacimento dei due spogliatoi interni alla palestra - Affidati i lavori, per una spesa complessiva di € 100.000 – Finanziamento emergenza Covid 19.

I lavori si svolgeranno in serie, per permettere alla scuola di utilizzare sempre uno spogliatoio, dei due da ristrutturare; verranno rifatti i servizi igienici e la zona docce, ottimizzando gli spazi a vantaggio della zona spogliatoi. Saranno inoltre sostituiti tutti i serramenti, interni ed esterni.



4. Istituto Giordani di Parma - Manutenzione straordinaria all’impianto di areazione - Affidati i lavori per complessivi € 90.000 - Finanziamento emergenza Covid 19.

I lavori consistono nella sostituzione degli impianti di UTA (Unità Trattamento Aria) per il ricambio d’aria dei servizi igienici e dei locali privi di areazione naturale.



5. Istituti Rondani, IPSIA LEVI, Giordani di Parma e alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore sia sede centrale che succursale - Rifacimento di servizi igienici - Affidati i lavori, per complessivi € 300.000 - Finanziamento emergenza Covid 19.



6. Istituti Paciolo di Fidenza, Rondani, Melloni e Liceo Ulivi di Parma - Affidati i lavori per il rifacimento dei serramenti, per complessivi € 390.000 - Finanziamento emergenza Covid 19.

I lavori consistono nella sostituzione dei serramenti esterni oramai vetusti, completando il programma di sostituzione già avviato negli istituti citati, e perseguendo la messa in sicurezza ed il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio.

