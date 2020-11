Noi e la DAD: Enrico Officioso (Prima L Itis Da Vinci)

Secondo me la didattica a distanza è indubbiamente pesante e innaturale, infatti stare per diverse ore davanti a uno schermo, cercando di mantenere l’ attenzione per comprendere al meglio tutte le spiegazioni dei professori è molto stancante. Tuttavia mi sento di dire che è anche una fortuna: immaginiamoci se le scuole avessero chiuso quando i nostri genitori erano ragazzi, ai tempi non c’era tutta questa tecnologia e si sarebbe creata una situazione davvero grave: senza questi mezzi non si sarebbe riuscita a fare lezione. Quindi cerchiamo di non trovare sempre il lato negativo delle cose ma soffermiamoci su quello che abbiamo e che non tutti si possono permettere.

