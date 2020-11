Noi e la DAD: Pietro Azzolini - II liceo sportivo

La mia personale esperienza con la DAD, come penso per la maggior parte degli studenti italiani, è stata particolarmente traumatica: passare, da un giorno all’altro, dalle lezioni in presenza a quelle seguite a casa è difficile, soprattutto per me, studente di seconda liceo. Nel marzo 2020 stavo infatti affrontando il primo anno di superiori ed ora ho appena iniziato il secondo; sono anni fondamentali per i ragazzi della mia età, non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto da quello relazionale e formativo, poiché, a mio avviso, frequentare l’ambiente scolastico è molto importante in quanto permette di confrontarsi con gli altri, adulti e coetanei.

Ora ci ritroviamo per una seconda volta di fronte alla stessa situazione di Marzo 2020 e, anche se la DAD al 100% è stata ed è tuttora una misura drastica e che non apprezzo, tuttavia penso sia fondamentale per la situazione che sta vivendo adesso l’Italia. E’ un sacrificio necessario che porterà i suoi frutti.