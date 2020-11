Noi e la DAD: Veronica Povesi - V liceo scientifico

Ritengo che, in particolare a partire da quest’anno, ci sia la possibilità di esplorare un ambito didattico che la lezione frontale non approfondisce, cioè la maggiore responsabilità e autonomia che ci proiettano già verso il mondo universitario. Da un punto di vista tecnico, durante le lezioni asincrone e sincrone si accresce la nostra consapevolezza informatica e noi, seppur nativi digitali, impariamo un uso più costruttivo dei software e un’analisi critica dei risultati che si possono facilmente reperire da una barra di ricerca. L’aspetto che può risultare più faticoso nella DAD è il rapporto tra noi compagni della classe digitale. È effettivamente impossibile sostituire i cambi d’ora e gli intervalli passati in chiacchiere. Tuttavia posso affermare che noi ragazzi, “gettati” in questa novità, stiamo trovando una strategia efficace per la collaborazione in gruppi di studio, per portare a termine quelli che ancora qualche giorno fa potevamo definire “compiti per casa” e per arricchire lo studio individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA scuola

coronavirus

dad