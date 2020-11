L'Associazione nazionale presidi: "Stare chiusi è una sconfitta. L'urgenza? Risolvere il nodo trasporti"

Chiede di fare in fretta, per riaprire le scuole, dal momento che oltre tre milioni di studenti a casa sono «una sconfitta per il Paese». Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, su la Repubblica dove parla però di tre necessità su cui lavorare: supplenti, trasporti e tracciamento veloce dei contagi nelle scuole.

«Con la didattica a distanza si potrà andare avanti per un pò, specie con i ragazzi più grandi - osserva Giannelli - ma non è pensabile di finire l’anno scolastico così, sarebbe un prezzo altissimo».

Circa il rientro nelle aule, «forse si arriverà a dopo le vacanze di Natale. Non vorrei essere frainteso: tutti noi vogliamo la scuola in presenza, ma questo deve avvenire senza pregiudicare la salute. Per questo dico che intanto bisogna darsi da fare, altrimenti non ci saranno le condizioni per la riapertura o finiremo per aprire e tornare subito dopo a chiusure localizzate».

Il nodo dei trasporti: «Trovo inaccettabile questo ping pong tra Governo e Regioni; con la capienza dei mezzi al 50% si dice che non ce la si fa, se è all’80% si diffonde il contagio. Una situazione di stallo che deve finire. Bisogna comprare più mezzi e assumere autisti. E integrare il sistema pubblico con i privati che ora non lavorano, penso ai bus turistici. Sia l’occasione per mettere in piedi un sistema di trasporto scolastico che in Italia non c'è mai stato, la Germania ce l’ha, ha anche investito 500 milioni per l’aerazione delle scuole. Noi lo abbiamo chiesto», ma «nessuna risposta.

Per aerare le aule l’unico sistema è aprire le finestre. Tra Covid o freddo, meglio il male minore, stare cioè in classe col cappotto».

«La sanità territoriale deve essere messa in condizione di intervenire con rapidità nelle scuole, dalle materne alle superiori - osserva - abbiamo presidi che scrivono alle aziende sanitarie senza ricevere risposte per oltre una settimana: così diventa ingestibile, non riusciamo a fare lezione. Chiediamo che tra diagnosi e tracciamento passino solo due giorni. La nostra proposta è di un organico Covid dedicato alle scuole: almeno 5mila assunzioni».