Iscrizioni al primo anno scolastico, i numeri: a Parma "vincono" i licei

Sono usciti i dati regionali sulle iscrizioni scolastiche al primo anno. 112 mila le domande in regione. Vince nettamente l'iscrizione on line (90,8%) senza avvalersi dell’intermediazione delle scuole; un dato superiore alla media nazionale (83,7%). Solo il rimanente 9,2% delle famiglie emiliano-romagnole ha invece provveduto all’iscrizione dei figli attraverso l’intermediazione delle segreterie. Questi i numeri dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia-Romagna. Per Parma 3.453 gli iscrittio alla scuola primaria, 3.740 quelli alla secondaria di I° grado, 4.223 quelli alla secondaria di II° grado. Totale 11.416. Per quanto riguarda la secondaria di II° grado al primo posto i licei (2.161), poi tecnico (1.551) ed infine il professionale (511).

