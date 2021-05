«Adole-scemi?», in un libro la pedagogia innovativa di Stefano Manici 

Bella sfida, quella di Stefano Manici: mettere le ragazze e i ragazzi al centro della scuola. Che a dirla così si potrebbe pensare «sai che novità». La differenza, però, sta nel non limitarsi a dirlo, e più in generale a saperlo.

Lo scarto sta nel metterlo in pratica. Come? Mica facile. Servono esperienza e passione. La prima è solo il tempo che ti permette di formarla. La seconda, invece, è questione di Dna: anzi, di volontà.

Manici, parmigiano, è docente di Storia e Filosofia, da anni frequenta il mondo della formazione e della scuola, ha seguito parecchi e importanti progetti nel sociale, sempre con un approccio - ecco il perché della sfida - da innovatore.

Senza per questo credersi un supereroe, così teniamo a bada i soloni già pronti a puntare il dito, con presunzione, su di un insegnante fuori dagli schemi o che crede di saperne più degli altri.

Tutt’altro. Il suo approccio è l’umiltà fatta a persona, la cattedra è lì per portarle rispetto, ciò non significa che lo stesso rispetto, e lo stesso grado di ascolto, anzi di più, sia proprio quello che un professore deve ai suoi studenti.

Per comprendere meglio questi metodi di insegnamento, la casa editrice Erickson ha appena dato alle stampe il saggio «Adole-scemi? Breve manuale di r-esistenza per ragazze/i», titolo forse un po’ troppo pieno di trattini e di barre, tuttavia organici alla causa e che bene identificano a cosa siamo di fronte. Facile da intuire chi lo ha scritto: Stefano Manici.

Con una bella fluidità di linguaggio e conseguente comprensibilità di lettura, l’autore racconta la sua vita da prof farcendo le pagine di esempi concreti, di difficoltà superate col sudore (ma superate), di approccio con le ragazze e coi ragazzi. Scrive proprio così: «ragazze e ragazzi», rileggete anche il titolo. Già in questo si capisce la sua attenzione.

Attraverso i vari capitoli, Manici valorizza una serie di esperienze pedagogiche maturate assieme ad altri colleghi e rielabora il tema della scuola con una prospettiva diversa, coraggiosa e più divertente. Fatiche ripagate dai risultati non in termini di voto, ma in termini di sapere e di umanità. Sembra quasi che violi l’ordine naturale della didattica. Come portare un gruppo di alunni a fare rafting. Ed è proprio da questo sport che ricava una efficace metafora: quando viene staccata la fune che tiene saldo il gommone al molo, il gruppo a bordo sa che per non andare alla deriva deve restare coeso seguendo le direttive della guida. Così come un’orchestra col suo maestro, peraltro.

Il volume racconta diversi episodi, dialoghi in classe all’apparenza surreali, incontri/scontri con studenti, il bullismo affrontato col teatro, storie di adolescenti che più di altri facevano e fanno fatica ad attraversare la cosiddetta Terra di mezzo: eppure, se accompagnati con l’ascolto, tutti se ne trae beneficio e crescita. Se è vero che gli esami non finiscono mai, ed è così, Stefano Manici si sottopone quotidianamente allo specchio, perché sa che per costruire assieme un futuro, bisogna innanzitutto affrontare sé stessi. Sa che la condizione essenziale per raggiungere un obiettivo è quella di «perdere tempo» con gli studenti, creando l’ambiente giusto, usando la forza del sorriso, mettersi sempre in relazione con empatia, ascoltare musica assieme.

In questo ricorda don Lorenzo Milani, che sottolineava l’esigenza di una cultura viva grazie all’interazione tra scuola e realtà sociale, una pedagogia alternativa, e che proprio per questo fa ancora paura, stimolando il senso di solidarietà, dell’Altro, della libertà di pensiero e della sua espressione senza timore di essere giudicati sbagliati.

Una scuola aperta e il rapporto e la relazione con l’altro sono fulcro dell’azione educativa. Una vera e propria ricchezza.

Manici fa tutto questo, lo fa anche in tempo di pandemia, periodo durante il quale è riuscito a vedere il bicchiere mezzo pieno e ha capito, anche su questo descrive alcuni esempi, come i ragazzi abbiano insegnato agli adulti ad affrontare la didattica a distanza senza per questo sentirsi lontani. Quanti insegnanti, ora, sono disposti a rischiare? Il volume offre alcune alternative. Si tratta però di metterci passione, di amare i giovani, di mettersi in gioco nella e per la scuola. In questo la pagella di molti adulti, compresi i genitori, è appena sufficiente. E magari si lamentano se il figlio porta a casa solo un 6 in Educazione civica.