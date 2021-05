"Prendi il tempo": torna da oggi il Meeting giovani (in diretta Youtube)

Torna il Meeting con i giovani: in diretta su YouTube da oggi, mercoledì, la 27ma edizione della rassegna di spettacoli ed eventi realizzati dai ragazzi di Parma e provincia su «Prendi il tempo».

Sul tema hanno lavorato per un anno 11 scuole, 6 centri giovani, 4 associazioni e 3 cooperative, nell’iniziativa di promozione della salute realizzata dallo Spazio giovani Ausl in collaborazione con Comune di Parma, Ufficio scolastico provinciale, Università di Parma, associazione Galleria dei Pensieri e Compagnia Era Acquario.

Filo conduttore di questa ventisettesima edizione è per l'appunto «Prendi il tempo», un tempo a tratti lento e veloce, un tempo di attesa, di riflessione e di speranza a cui giovani ed adulti insieme hanno cercato di dare un nuovo significato realizzando degli elaborati molto interessanti per l'intera comunità. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, i ragazzi con il sostegno degli insegnanti, degli operatori dello Spazio giovani, degli educatori dei Centri giovani comunali e di altre realtà educative, hanno riflettuto e discusso, fino ad esprimere i loro pensieri, le emozioni, ma anche i dubbi e le speranze in diverse forme artistiche.

I 23 contributi realizzati - brani musicali, video, letture e podcast - saranno presentanti in diretta proprio domani, mercoledì 26 maggio, sul canale YouTube dello Spazio giovani https://youtu.be/aM_PvfJOnhA dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Le voci dei ragazzi di Radiofficina accompagnano l'evento con presentazioni, letture ed interviste. Sono in programma anche collegamenti con le classi ed i gruppi partecipanti.

La presentazione dello Spazio giovani è affidata agli studenti peer educator (educatori tra pari, n.d.r.), formati nell'ambito dei progetti di educazione all'affettività e sessualità realizzati dallo Spazio giovani. La locandina ed il segnaluogo dell'evento sono stati creati dagli alunni del liceo artistico Toschi.

«Complimenti a tutti i partecipanti di questa edizione del Meeting - afferma Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell’Ausl di Parma - che con entusiasmo e impegno hanno saputo superare le distanze imposte dalla pandemia, dando vita a nuove forme di condivisione e collaborazione. Il percorso fatto con i ragazzi durante la costruzione del Meeting - conclude Petrini - si traduce in un vero strumento di costruzione partecipata della salute, in grado di coinvolgere, stimolare e rispondere ai bisogni e alle sensibilità degli adolescenti».

Al Meeting con i Giovani 2021 hanno partecipato: 11 scuole (Centro studi Parini, Ciofs Fp-er, Forma Futuro, istituto Bocchialini, istituto Bodoni, istituto Giordani, itis Galilei di San Secondo, liceo Sanvitale, liceo Toschi, liceo Ulivi, scuola media Vicini); 6 centri giovani (Centro giovani Airjam di Monticelli, Centro giovani Baganzola, Centro giovani Esprit, Centro giovani Il Federale, Centro giovani Montanara - Officina delle Arti Audiovisive, Radiofficina, Spazio giovani Biblioteca Civica); 4 associazioni-compagnie (associazione Galleria dei Pensieri, associazione culturale Stay, Compagnia Era Acquario, Pecado Lab; 3 cooperative (cooperativa Gruppo Scuola, cooperativa sociale Auroradomus, cooperativa sociale Eidè.)

La registrazione della diretta di domani rimarrà disponibile sul canale Youtube «Spazio Giovani».

La responsabile dello Spazio Giovani dell’Ausl, Carla Verrotti, ha sottolineato: «Da 27 anni il Meeting con i Giovani coinvolge un numero importante di ragazzi e ragazze di Parma e provincia. Anche questa edizione, seppur con i limiti imposti dalla pandemia, ha registrato una buona partecipazione. Il progetto storico del Meeting - ha concluso Carla Verrotti - si associa a tante altre iniziative formative ed educative offerte insieme all’attività sanitaria dallo Spazio Giovani». r.s.



