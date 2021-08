Bianchi: "Se in classe un positivo si isoleranno le situazioni a rischio, senza più generalizzare. Obbligo vaccinale solo per gli universitari"

«Quando in una classe c'è un ragazzo positivo verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l’ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare. Non c'è più il rischio di Regioni in quarantena». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Morning News di Canale5.

«C'è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico. Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi. Il tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento». Il ministro ha inoltre spiegato che il controllo sul pass lo faranno i presidi con modalità messe a punto con l’ausilio del Garante della Privacy.

«L'obbligo vaccinale non riguarda gli studenti della scuola» ma solo gli studenti universitari. «La scuola opera su classi di persone che si conoscono e c'è la possibilità di verifiche quotidiane della situazione» di eventuali contagi da Covid.