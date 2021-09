Martedì, ritorna "Scuola Università": ragazzi delle serali o a casa o in 40 per classe

Ritorna l'inserto Scuola Università, quattro pagine sulla Gazzetta di Parma dedicate a studenti, prof, famiglie, collaboratori. Progetti e lezioni esemplari. Nel numero di martedì 21 settembre in edicola, dopo la pandemia via ai viaggi europei nei licei Bertolucci, Ulivi, Marconi, il premio regionale alla media di Calestano sulla memoria e il Magnaghi Solari a Cibus. Soprattutto, spazio alle scuole serali, che ancora non sentono suonare la prima campanella: ma le risorse sono arrivate per dare diritto di studio a chi nella gioventù non ha completato gli studi e rischia di non trovare lavoro? Ricche anche le pagine dell'Università con tante informazioni di servizio: le iscrizioni, la Notte dei ricercatori e le rassegne. Spazio al corso di Food System e spazio agli studenti tornati in aula: il mix tra presenza e dad è vincente.

