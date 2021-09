La prima campanella dei corsi serali non suona

La prima campanella delle scuole pubbliche serali? Ancora non suona. E prof e studenti sono molto preoccupati: «Ad oggi, 20 settembre 2021, ad una settimana dall’inizio delle lezioni, ancora nulla è stato fatto riguardo l'avvio, il ripristino delle terze e quarte serali di tutte le scuole di Parma e provincia - è scritto nella lettera inviata alla Gazzetta di Parma -. L’articolo - denuncia apparso lunedì 6 settembre sembrava aver sortito un effetto bomba sulla città, che dopo la sorpresa e l’indignazione iniziale ha invocato un'azione tempestiva per rimediare a tale scempio, tant’è che il giorno successivo i nostri referenti Usr e Provveditorato hanno confermato l’arrivo delle risorse necessarie per far ripartire i corsi. A seguire, il silenzio totale. Tutti spariti di nuovo, provveditore, Usr, sindacati, autorità e referenti vari».

Ma com'é la situazione? «Attualmente "sono partite" solo le quinte, e per di più articolate. Questo significa che nelle ore di materie dell’area comune si rischia di fare lezione a classi che possono arrivare a 40 alunni - sottolineano i docenti -. Gli studenti che dovrebbero frequentare la quarta temono di non poter finire il loro percorso, buttando al vento un anno di fatiche e i nuovi iscritti in terza fanno la fila all’apertura della scuola per potersi iscrivere, preoccupati di non poter nemmeno iniziare.

Molti, fra i nuovi iscritti, provengono dalle fila dei corsi diurni: la Dad, durante questi due anni di pandemia, ha provocato e provocherà sempre più in futuro diversi insuccessi, causando l’interruzione di percorsi regolari. E’ inevitabile che questi ragazzi si riversino sui corsi serali per completare i loro studi. I docenti non sanno cosa rispondere ai loro allievi e ai loro potenziali allievi per rassicurarli e con le speranze ridotte ad un lumicino, dopo un’estate di promesse a vuoto da parte del Provveditorato».

E per i prof le cose si complicano: «I docenti di ruolo, da decenni sul serale, sono stati spesso assegnati a più scuole, con comunicazioni ed ordini di servizio che sono addirittura arrivati a fine agosto, senza preavviso alcuno oppure costretti ad andare in altre scuole, senza rispetto per la loro persona e per la loro professionalità - scrivono nella lettera -: ad oggi, anche le quinte hanno pochi docenti in orario.

Mancano ancora non pochi professori e, in particolare, i professori che avrebbero garantito la continuità didattica. La situazione è davvero allarmante, se siamo arrivati a questo punto, non sappiamo cosa ci potremmo attendere nel futuro. Anni di lavoro prezioso e fatiche andranno in fumo, per errori e incuranza imputabili a chi dovrebbe garantire l’efficienza del sistema scolastico dell’intera provincia.

A questo punto chi ha garantito le risorse, comunicandolo per iscritto alla Gazzetta di Parma del 7 settembre, ora deve comunicare alle scuole serali una data certa d'inizio oppure dichiarare a tutta la città e in particolare agli studenti che non se ne farà più nulla, in modo che possano iscriversi in altre scuole, magari di altre province e prendere le decisioni alternative riguardo alla loro vita, al loro futuro. Almeno questo, la chiarezza, è doverosa, per rispetto, nei confronti di chi sta perdendo tanto, di chi vuole studiare, di chi ha bisogno del diploma per poter lavorare o per accrescere competenze».