Finanziati 47 istituti scolastici del Parmense per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Saranno 47 gli istituti tra Parma e Provincia per un totale di 2.976.731 di euro i destinatari del finanziamento del “Digital Board”, l’avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole, nonchè di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive - così in una nota congiunta i parlamentari emiliani del Movimento 5 stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Gabriele Lanzi e Maria Laura Mantovani



"Il finanziamento -proseguono- che fa seguito all'avviso al quale gli istituti hanno partecipato a settembre 2021 è posto a carico del Programma Operativo Nazionale per la scuola 2014-2020 e declinato in quest'erogazione alla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Gli istituti assegnatari dovranno completare e collaudare gli interventi entro dicembre 2022."



“Ancora una volta non possiamo che ringraziare la sottosegretaria Floridia che con il suo instancabile lavoro sta restituendo la giusta dignità alle istituzioni scolastiche e che in questo momento particolarmente delicato hanno bisogno più che mai di ripartire con i giusti strumenti proseguendo il prezioso lavoro di Lucia Azzolina” concludono i parlamentari.

