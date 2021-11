Nicolas Mantovani eletto presidente della Consulta provinciale degli studenti

Il 15 novembre si è tenuta la prima plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti, eletti negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Parma: un importante organo di rappresentanza studentesca che fa capo all'Ufficio scolastico provinciale di Parma e s'inserisce nella rete sia regionale che nazionale.

42 studenti in tutto, che hanno eletto al loro interno il proprio Presidente Nicolas Mantovani del Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma, chiamato a rappresentare le esigenze e le proposte della popolazione scolastica parmigiana per due annualità. L'insediamento della Consulta è stato preceduto da un saluto ufficiale del Dirigente USP Dott. Maurizio Bocedi che ha spronato gli studenti ad un lavoro responsabile e collaborativo.

Il Presidente neoeletto ha accolto la nomina con entusiasmo: “Sono onorato di ricoprire un ruolo così importante e mi impegnerò per dar voce ai più di 18.000 studenti degli Istituti Scolastici Superiori di Parma e provincia. Cercheremo di fare conoscere maggiormente il ruolo della Consulta, affinchè gli studenti si sentano parte attiva della stessa, superando la concezione di appartenenza alla dimensione dei singoli Istituti. Per fare questo proporrò lo sport come strumento di “aggregazione”; infatti per la prima volta nella Consulta Provinciale di Parma, è stata istituita la Commissione Sport ed Eventi, che si occuperà di incentivare le iniziative orientate alla pratica di attività sportive con un occhio di riguardo ai ragazzi diversamente abili e che organizzerà eventi ed attività anche a scopo benefico. Naturalmente con la Consulta cercheremo di accogliere tutte le esigenze degli studenti (edilizia scolastica, trasporti, sostenibilità ambientale, diritto allo studio, cittadinanza attiva e cultura) e di risolvere i problemi attraverso un continuo e costruttivo dialogo con le istituzioni locali. Auspico infine che, durante la mia presidenza, la CPS assuma un ruolo sempre più preponderante e sempre più vicina alle studentesse e agli studenti. Tengo a precisare che nella stessa seduta sono state elette anche Isabella Emiliani e Kira Taurino dell’Istituto d’Arte “Paolo Toschi”, rispettivamente in qualità di vicepresidente e segretario."