Due nuovi bandi dedicati alla scuola

Fondazione Cariparma amplia la raccolta delle richieste di contributo 2022 con due nuovi bandi dedicati al mondo della scuola: “Promozione del successo scolastico” e “Play, learn, grow!”.

Fondazione Cariparma sosterrà progetti o iniziative il cui oggetto o i cui effetti ricadano nella provincia di Parma. La raccolta delle richieste di contributo avverrà esclusivamente attraverso la modalità on line dal sito internet di Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it).

Bando “Promozione del successo scolastico”: apertura 16 marzo – 30 aprile 2022 - Obiettivo del Bando è la promozione del successo scolastico e del miglioramento del sistema educativo provinciale con attenzione ai metodi e agli spazi didattici innovativi in tutti gli ordini di scuola di Parma e provincia. Sono soggetti ammissibili al Bando le scuole pubbliche e paritarie del 1° e 2° ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado). Sono previsti due ambiti d’intervento:

· creazione di spazi di apprendimento attivi (luoghi che educano), dove gli studenti possano diventare sempre di più soggetti attivi della propria formazione;

· innovazione nell’insegnamento e promozione del successo scolastico.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 450.000.

Bando “Play, learn, grow!”: apertura 16 marzo – 30 aprile 2022 - L’insegnamento dell’inglese come lingua straniera nella scuola primaria rappresenta un aspetto che negli ultimi decenni ha coinvolto molti Paesi dell’Unione Europea con lo sviluppo di politiche comunitarie e nazionali sull’apprendimento linguistico, frutto di un lungo percorso di riflessioni pedagogiche e glottodidattiche su come insegnare una seconda lingua o più lingue straniere in modo efficace.

Obiettivo del bando è il miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese nella scuola primaria, attraverso l’attivazione di ore di insegnamento impartite da insegnanti madrelingua. Possono partecipare al Bando esclusivamente scuole, pubbliche o paritarie, aventi sede nella provincia di Parma, che si occupano di servizi educativi nella scuola primaria.

È previsto uno stanziamento complessivo di euro 450.000.

Sul sito della Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it), dal box in home page “Come richiedere un contributo – bandi 2022”, sarà possibile accedere alle pagine dei bandi; si consiglia un’attenta lettura dei documenti “Regolamento dell’attività erogativa” e “Metodi e obiettivi per l’efficace compilazione delle richieste di contributo”.

Per informazioni specifiche sui contenuti dei Bandi è possibile contattare direttamente gli uffici della Fondazione tramite la seguente mail: interventi.istituzionali@fondazionecrp.it

I bandi di Fondazione Cariparma richiamano il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile varata dalle Nazioni Unite, assumendo come riferimento gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals).