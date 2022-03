Liceo Ulivi, a lezione con gli agenti di polizia sulla sicurezza stradale

Parma – Questa mattina presso il “Liceo Giacomo Ulivi” si è tenuto il primo dei tre incontri formativi organizzati nell’ambito del progetto “Sicurezza Stradale” nato dalla collaborazione tra l’Istituto Scolastico e la Polizia Stradale della sezione di Parma, e rivolto agli studenti della 4 ^liceo.

Questa mattina i poliziotti, esperti di sicurezza stradale sono saliti in cattedra, ed hanno illustrato, i rischi e i pericoli che si incontrano sulle strade a causa, spesso del mancato rispetto delle regole. L’incontro ha toccato diversi temi, da come si allaccia la cintura di sicurezza, all’l’uso consapevole dei monopattini elettrici, fino alla delicata assunzione di sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida di un veicolo, nonché alle conseguenze di un incidente stradale in stato di alterazione psicofisica.

Obiettivo di questi incontri fortemente voluti e richiesti dal dirigente scolastico, è quello di sensibilizzare i giovani, informandoli e formandoli all’educazione della legalità cercando di stimolare la riflessione senza limitarsi alla semplice e sterile comunicazione unilaterale del contenuto dei vari istituti giuridici, ma giungendo ad esortare gli stessi ad una maggiore attenzione e sensibilità al rispetto delle regole e della legge mediante il dialogo e il confronto costruttivo.

Il 25 e il 31 marzo 2022, avranno luogo gli ulteriori incontri.