Gli studenti occupano il Toschi

Questa mattina gli studenti del Toschi hanno occupato la scuola. Hanno anche emesso un comunicato in cui spiegano le loro motivazioni: "Come gli studenti del Marconi e migliaia di altri studenti in Italia abbiamo deciso di protestare attraverso l'occupazione, un atto forte ma necessario per fare sentire la nostra voce e rivendicare i nostri diritti" recita l'inizio del comunicato.