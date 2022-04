L'impegno dell'Università di Parma e delle scuole per la pace alla marcia PerugiAssisi

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola Università. Il nostro Ateneo con il rettore Paolo Andrei, il coordinatore della Rete delle scuole di pace Aluisi Tosolini, universitari, docenti, studenti di Bertolucci, Marconi, Melloni, Ulivi e Romagnosi con prof e genitori hanno partecipato alla grande marcia della pace «PerugiAssisi»: il racconto e le foto di un lungo cammino per la non violenza e contro tutte le guerre. E ancora il magazine online Weekly dei ragazzi del Corso di Giornalismo laboratoriale. Per la Scuola il progetto di Esselunga per assumere neodiplomati e la visita della terza C del liceo Romagnosi nel carcere Opera di Milano nell'articolo di una studentessa: Emma Nicolazzi Bonati.