Gli studenti del Collegio Maria Luigia celebrano la festa dell'Europa con una performance multimediale

In occasione della Festa dell'Europa celebrata il 9 maggio, lunedì pomeriggio al teatro del Collegio Maria Luigia avrà luogo una performance didattica artistica e culturale dal titolo Considerazioni sulla Pace e sull'Europa a cura degli studenti del Liceo Europeo.

Questa performance multimediale si incardina perfettamente nel curriculum Liceo Europeo attivo ormai da oltre trent’anni in parte dei Convitti Nazionali italiani. Il profilo dello studente in uscita è quello di un cittadino consapevole a livello politico, dunque anche storico e sociale, non soltanto per quanto riguarda l’istituzione e la normativa, ma soprattutto in relazione alla cultura del confronto e dello scambio in una prospettiva di pace in Europa e nel mondo.