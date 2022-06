La quarta B del Magnaghi di Salso premiata a Montecitorio

L'inserto della Gazzetta di Parma che esce al martedì augura a tutti gli studenti buone vacanze. Sull'ultimo numero di martedì 7 giugno grande spazio alla quarta B del Magnaghi premiata a Montecitorio per un importante progetto sulla Costituzione. Premi anche all'Adorni nel nome di Uccia Fieni, la maestra scomparsa. E se il Melloni va in visita alla Stern Energy, i ragazzi del comprensivo Toscanini vanno al festival dell'Economia a Torino. Medaglia d'argento per la squadra femminile di atletica ai campionati nazionali. Per l'Università l'interessante lezione del professore Emanuele Castelli sulla democrazia per gli Aperitivi della conoscenza. E ancora la settimana della Georgia al Conservatorio Boito (per comporre musica bisogna vivere in un Paese libero) e il successo della rassegna all'Orto Botanico.