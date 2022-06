Esami tosti, come superarli?

All’Università è sempre tempo di esami. Quello più difficile? Chiara Terenziani e Caterina Cageggi, entrambe studentesse del primo anno di Giurisprudenza, non hanno dubbi: Diritto costituzionale.

Un esame molto complesso, sia per la quantità di materiale da studiare, sia per la specificità degli argomenti trattati.

«È un esame da 9 crediti, quindi è molto importante per il nostro corso - spiega Chiara -. Mi ci sono voluti due mesi abbondanti di studio». Da studiare «e analizzare, perché lo studio mnemonico non basta - tiene a sottolineare Chiara - due libri da settecento pagine».

Le domande variano «dall’analisi della figura del Presidente della Repubblica e dei meccanismi di elezione» chieste a Chiara, a «i conflitti di attribuzione fra gli Stati, la composizione della Corte costituzionale e il Decreto legge» chieste invece a Caterina.

Per fortuna «la docente è stata sempre molto presente nel percorso di preparazione - rivela Caterina -. Ci ha consegnato diverso materiale di approfondimento. Inoltre - continua - è stato possibile sostenere un parziale, che ha agevolato e alleggerito di molto il carico di studio».

Ogni facoltà ha il suo grande ostacolo da superare. Per Giuliano Lorenzano, studente di Matematica (e portavoce di un coro unanime), è certamente «Analisi 1». «La parte più difficile di questa prova è l’orale - racconta - perché è richiesta l’analisi e la spiegazione di molti teoremi e diverse dimostrazioni, spesso molto complicate. Mi trovo più a mio agio con gli esercizi scritti - prosegue - spiegare la matematica a parole non è affatto semplice». Per prepararsi a questo esame, Giuliano ha provato e riprovato «a fare gli esercizi somministrati negli anni precedenti non solo a Parma, ma anche negli Atenei di altre città». La domanda più frequente? «Forse lo studio di funzione» risponde. I numeri creano qualche problema anche nella facoltà di Economia.

Per molti studenti di quel corso, la prova più difficile è senz’altro l’esame di Statistica. «È davvero un esame complesso, soprattutto per chi magari non ha molta dimestichezza con i dati, i numeri, in generale con una matematica che non sia proprio di livello base» afferma Catalina Zlotesco.

L’emotività aumenta per chi ha sostenuto l’esame in presenza: «Online o in presenza l’esame resta sempre molto complicato - riprende Catalina -, ma dopo tanto tempo di esami a distanza, l’emozione di dover svolgere la prova davanti al professore si è fatta un po’ sentire». Per Andrea Chiarini e Alessandro D’Oviti sono stati ben due gli esami «da non dormire la notte»: «I più difficili di questa sessione sono stati Chimica degli alimenti e Istituzioni di Economia - confidano i due studenti di Food System -. Non tanto per le domande, ma per la modalità: per ogni domanda sbagliata veniva tolto un punto al voto finale».

Voce discordante quella di Allegra Dallari, compagna di corso di Andrea e Alessandro. Per lei «l’esame più difficile è stato Matematica - dichiara convinta -. Nove domande con cui giocarsi il tutto e per tutto». Anche Chiara Ciarlesi e Sofia Bernardelli hanno avuto qualche difficoltà con Matematica: «C’erano troppe domande di Logica, non ci abbiamo capito molto - confidano -. Tra i quesiti il più semplice era quello sui logaritmi». Nonostante fosse un test a crocette «Diritto mi ha messo a dura prova - ammette Silvia Cremonesi -. La modalità può ingannare: per qualche domanda pensavo ci fosse anche più di una risposta giusta». Anche i corsi magistrali hanno i loro «esami tosti».

Per Fabio Leone e Kevin Lembo i più difficili sono stati «Data Science e Loyalty Marketing» (già i nomi non fanno presagire bene). «Abbiamo studiato ininterrottamente per due mesi - rivelano -. Le domande d’esame? E chi se le ricorda più - ridono -. Le abbiamo rimosse per questione di sopravvivenza».