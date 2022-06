Quale futuro dopo le scuole medie viaggio fra opportunità e riflessioni

San Secondo Come orientarsi nel futuro? Ieri, nella Sala delle Gesta rossiane della Rocca si è parlato di quale possa essere «La bussola per il futuro» durante il convegno organizzato dall’Istituto comprensivo «Giovannino Guareschi» e dall’Unione Parmense degli Industriali con il patrocinio dei Comuni di San Secondo, Soragna e Roccabianca e moderato dalla giornalista Chiara De Carli.

«Siamo grati ad Alessia Gruzza, dirigente scolastico del nostro Istituto comprensivo, e all’Upi per aver creato questa preziosa occasione di confronto e di riflessione sul tema dell’orientamento», ha dichiarato in apertura Giulia Zucchi, sindaco di San Secondo.

«L’orientamento è un tema cruciale, dal quale la scuola non deve mai distogliere l’attenzione - ha sottolineato Maurizio Bocedi, dirigente dell’Ufficio IX, sede di Parma, dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna -. Ma i nostri istituti non sono soli: accanto hanno tante realtà, fra cui le associazioni imprenditoriali, che lavorano insieme alle scuole per far sì che l’orientamento verso il mondo del lavoro sia il più efficace possibile».

«Il mondo imprenditoriale si è molto interessato alla formazione, perché in questi anni si è creato un importante differenziale fra le esigenze delle attività produttive e l’offerta di lavoro da impiegare - ha spiegato Cesare Azzali, direttore dell’Unione Parmense degli Industriali -. Tuttavia gli sforzi compiuti dalla scuola per implementare la formazione dei giovani, creando persone competenti, non potranno riuscire se prima non si affrontano alcuni nodi presenti nella società. I ragazzi, infatti, non accoglieranno mai le proposte formative di una società costituita da adulti che non trasmettono loro i valori dello studio e dell’impegno».

«Prima di mettere mano alla scuola - ha sottolineato - bisogna trovare il modo per rendere i giovani consapevoli dell’importanza di ciò che imparano. Ed è per questo che, negli ultimi anni, abbiamo realizzato momenti di incontro diretto fra i mondi della formazione e del lavoro: così i ragazzi hanno potuto mettere in pratica la loro formazione».

«Questo appuntamento è un altro prezioso momento di incontro fra mondo della scuola e del lavoro - ha aggiunto la preside Alessia Gruzza - con il quale ci siamo rivolti ad insegnanti delle medie e delle superiori».

Erika Azzali, responsabile Scuola e Servizi educativi del Comune di Parma, ha parlato del progetto «Orientamente», lanciato anche con il contributo della Regione per aiutare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo di studi. Del mercato del lavoro, con un focus sui profili più richiesti, e degli impatti negativi di Covid e Dad sulle competenze dei ragazzi ha parlato Valentina Ruberto, responsabile Ufficio studi formazione dell’Upi.

Nella seconda parte del convegno, Massimo Ambanelli, presidente della Fondazione Its Food&Tech e ceo di Hifood, ha affermato che l’«orientamento deve essere l’unione di due mondi: istruzione e lavoro».

Pietro Negra, presidente e amministratore delegato di Pinko, ha richiamato il senso di responsabilità degli insegnanti per recuperare i ritardi accumulati sul tema della formazione, mentre Gianluca Scarazzini, presidente di Comeser, ha posto l’accento sul fatto che «le aziende di tanti settori hanno carenza di persone formate a dovere».

Giovanni Desco, dirigente Ufficio IV dell’Usr, ha ricordato che la scuola può fornire la bussola necessaria ai ragazzi solo con l’aiuto di partner: «Senza alleati - ha evidenziato - la realtà sarebbe troppo mutevole perché la scuola possa riuscire da sola in questo compito».